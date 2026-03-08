오리 배 갈랐더니 ‘황금’이…中 농부, 뜻밖의 횡재

이미지 확대 축사에서 물 마시며 목 축이는 오리 모습(사건과 무관). 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 축사에서 물 마시며 목 축이는 오리 모습(사건과 무관). 연합뉴스

중국의 한 농부가 오리를 도축하던 중 배 속에서 금을 발견한 사실이 알려져 화제다.지난 6일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 후난성 롱후이현에 사는 류모씨는 지난 2월 집에서 키우던 오리를 잡던 중 위 속에서 금 입자를 발견했다. 확인 결과 무게 약 10g으로, 당시 시세 기준 약 1만 2000위안(약 250만원) 상당의 가치가 있는 것으로 전해졌다.류씨는 “간이 테스트를 통해 해당 금속 입자가 실제 금이라는 사실을 확인했다”며 “강가에서 방목하며 키운 오리들이 진흙 속에 섞인 금 입자를 삼킨 것 같다”고 했다. 류씨 가족은 이를 행운으로 받아들이고 있다. 그의 아버지는 “좋은 징조 같다”고 크게 기뻐한 것으로 전해졌다.해당 지역에서 이와 유사한 사례가 처음 발생한 것은 아니다. 과거에도 같은 마을에서 오리 배 속에서 금 입자가 발견된 적이 있었지만 류씨의 경우처럼 한 번에 많은 양의 금이 발견된 것은 드문 것으로 알려졌다.다만 일부 주민들은 진위에 의문을 제기하고 있다. 이에 롱후이현 동물 조사국은 “전문 기관의 추가 감정을 통해 실제 금인지 확인할 필요가 있다”고 밝혔다. 해당 지역에서는 1970년대부터 1990년대까지 금 채취 열풍이 일기도 했지만 정부가 개인 채굴을 금지한 것으로 전해졌다.중국 법에 따르면 지하자원과 광물은 모두 국가 소유로 규정돼 있어 오리 배 속에서 발견된 금의 소유권을 판단하는 것 역시 불분명한 것으로 알려졌다.