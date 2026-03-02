“우리 고모는 복근 있는 남자만 원해요”…명절 잔소리 막은 6살 화제

이미지 확대 중국의 한 6세 소년이 명절마다 반복되는 친척들의 잔소리에서 고모를 지켜낸 사연이 전해지며 화제가 되고 있다. 더우인 닫기 이미지 확대 보기 중국의 한 6세 소년이 명절마다 반복되는 친척들의 잔소리에서 고모를 지켜낸 사연이 전해지며 화제가 되고 있다. 더우인

중국의 한 6세 소년이 명절마다 반복되는 친척들의 잔소리에서 고모를 지켜낸 사연이 전해지며 화제가 되고 있다.2일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난달 19일 광둥성에 거주하는 26세 여성 A씨가 올린 영상이 중국 내에서 1000만회 이상의 조회수를 기록하며 폭발적인 반응을 얻고 있다.사건은 춘제(중국 설)를 맞아 모인 가족 모임에서 시작됐다. 친척들이 A씨에게 30대 남성을 소개하며 결혼을 강요하자, 옆에 있던 6세 조카가 구원투수로 나섰다.조카는 어른들을 향해 “결혼 여부는 고모의 선택”이라며 “고모는 복근이 있는 남자만 원한다”고 말했다.남성이 돈을 많이 번다는 칭찬에는 “그 사람 주머니가 텅 비어 있는지 어떻게 아느냐”며 “겉만 번지르르한 알거지일 수도 있다”고 했다.또한 남성의 학벌이 좋다는 칭찬에는 “아무리 공부를 많이 했어도 고모와의 나이 차이는 매울 수 없다”고 응수했다.이어 “고모가 혼자 살게 되면 내가 커서 부양하겠다. 이미 세뱃돈을 1000위안(약 21만원) 정도 모아뒀다”며 “내가 부족하면 여기 계신 분들이 일해서 고모를 도와달라”고 말해 친척들의 말문을 막히게 했다.A씨는 “평소 조카와 유대감이 깊어 자주 시간을 보낸다”며 “조카가 나를 위해 진지하게 변호해 주는 모습에 크게 감동했다”고 전했다.현지 누리꾼들은 “조카가 아니라 수호신을 키웠다”, “어른들의 가치관에 휘둘리지 않는 모습이 대견하다”, “너무 똑 부러진다. 귀엽다” 등의 반응을 보였다.이 같은 사연이 주목받는 배경에는 중국 젊은 층 사이에서 확산하고 있는 비혼 흐름이 있다. 중국은 경직된 경제 상황과 경력 단절 우려로 결혼과 출산을 꺼리는 현상이 심화하고 있다.실제로 중국의 결혼 등록 건수는 지난해 676만건으로 소폭 반등했으나 여전히 역대 최저 수준을 면치 못하고 있다. 지난해 출생아 수 또한 792만명으로 1949년 건국 이래 가장 낮은 수치를 기록하며 인구 위기가 현실화하고 있다.