370억 현금 쌓아두고…“센 만큼 가져” 직원 7천명에 성과급 쏜 회사

중국의 한 기업이 연간 이익의 70%에 달하는 거액을 직원들에게 성과급으로 지급해 화제다.25일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 허난성 소재 크레인 제조업체 ‘허난광산기계’는 최근 행사를 통해 직원들에게 총 1억 8000만 위안(약 370억원) 규모의 연말 성과급을 지급했다.이날 행사의 백미는 단연 ‘현금 쌓기’였다. 행사장 내 800여개의 연회 테이블 위에는 현금 뭉치가 빼곡히 쌓였으며, 7000여명의 직원이 지켜보는 가운데 현장에서만 6000만 위안(약 125억원)이 넘는 현금이 즉석에서 배부됐다.특히 정해진 시간 동안 직원이 직접 현금을 세고, 그 액수만큼을 집으로 가져가는 이색 이벤트도 진행됐다. 현지 소셜미디어(SNS)에 공유된 영상 속에는 직원들이 양팔 가득 현금 뭉치를 안고 무대를 내려오거나, 지폐를 정신없이 세는 진풍경이 담겼다.2002년 9월에 설립된 이 회사는 크레인과 자재 취급 제품의 제조업체이자 서비스 제공업체이며, 전 세계 130개국 이상에서 사업을 운영하고 있는 것으로 알려졌다.해당 회사의 지난해 순이익은 약 2억 7000만 위안(약 562억원)으로 전해졌다. 회사는 이 중 약 67%에 달하는 1억 8000만 위안을 직원들과 나눈 셈이다.이 회사의 실질적인 소유주로 알려진 추이페이쥔 회장은 지분 98.88%를 갖고 있어 사실상 자신의 배당금을 직원들에게 양보한 것으로 알려졌다.추이 회장은 현장에서 가전제품 등의 경품을 지급하려는 재무팀을 향해 “왜 세탁기를 주느냐. 금값이 올랐으니 현금으로 더 줘라”라고 지시했으며, 전 직원에게 2만 위안(약 410만원)씩을 즉석에서 추가 지급하는 파격 선택을 하기도 했다.소식이 알려지자 추이 회장은 온라인상에서 ‘돈 주는 것을 가장 좋아하는 사장님’이라는 별명을 얻었지만, 현지 매체와의 인터뷰를 통해 “돈을 주는 게 좋아서 (직원들에게) 주는 것은 아니다”라고 선을 그었다.그는 “요즘 젊은이들이 자동차 할부와 주택 담보 대출에 시달리는 것을 잘 알고 있다”며 “회사가 주는 작은 도움이 그들에게 큰 위안이 되기를 바란다”고 밝혔다.이 회사는 지난 2024년에도 이익의 상당 부분을 성과급으로 썼으며, 지난해 세계 여성의 날에는 여직원 2000명에게 총 160만 위안(약 3억원)을 보너스로 지급하기도 했다.해당 소식을 접한 현지 누리꾼들은 “추이 회장이야말로 중국의 재물신”, “광고보다 훨씬 효과적인 홍보”, “이런 회사라면 뼈를 묻고 싶다”, “나도 저 회사에 취직하고 싶다” 등 뜨거운 반응을 보이고 있다.