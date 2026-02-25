370억 현금 쌓아두고…“센 만큼 가져” 직원 7천명에 성과급 쏜 회사

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

370억 현금 쌓아두고…“센 만큼 가져” 직원 7천명에 성과급 쏜 회사

하승연 기자
입력 2026-02-25 14:47
수정 2026-02-25 14:47
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
현금 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트
현금 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트


중국의 한 기업이 연간 이익의 70%에 달하는 거액을 직원들에게 성과급으로 지급해 화제다.

25일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 허난성 소재 크레인 제조업체 ‘허난광산기계’는 최근 행사를 통해 직원들에게 총 1억 8000만 위안(약 370억원) 규모의 연말 성과급을 지급했다.

이날 행사의 백미는 단연 ‘현금 쌓기’였다. 행사장 내 800여개의 연회 테이블 위에는 현금 뭉치가 빼곡히 쌓였으며, 7000여명의 직원이 지켜보는 가운데 현장에서만 6000만 위안(약 125억원)이 넘는 현금이 즉석에서 배부됐다.

특히 정해진 시간 동안 직원이 직접 현금을 세고, 그 액수만큼을 집으로 가져가는 이색 이벤트도 진행됐다. 현지 소셜미디어(SNS)에 공유된 영상 속에는 직원들이 양팔 가득 현금 뭉치를 안고 무대를 내려오거나, 지폐를 정신없이 세는 진풍경이 담겼다.

2002년 9월에 설립된 이 회사는 크레인과 자재 취급 제품의 제조업체이자 서비스 제공업체이며, 전 세계 130개국 이상에서 사업을 운영하고 있는 것으로 알려졌다.

해당 회사의 지난해 순이익은 약 2억 7000만 위안(약 562억원)으로 전해졌다. 회사는 이 중 약 67%에 달하는 1억 8000만 위안을 직원들과 나눈 셈이다.

이 회사의 실질적인 소유주로 알려진 추이페이쥔 회장은 지분 98.88%를 갖고 있어 사실상 자신의 배당금을 직원들에게 양보한 것으로 알려졌다.

추이 회장은 현장에서 가전제품 등의 경품을 지급하려는 재무팀을 향해 “왜 세탁기를 주느냐. 금값이 올랐으니 현금으로 더 줘라”라고 지시했으며, 전 직원에게 2만 위안(약 410만원)씩을 즉석에서 추가 지급하는 파격 선택을 하기도 했다.

소식이 알려지자 추이 회장은 온라인상에서 ‘돈 주는 것을 가장 좋아하는 사장님’이라는 별명을 얻었지만, 현지 매체와의 인터뷰를 통해 “돈을 주는 게 좋아서 (직원들에게) 주는 것은 아니다”라고 선을 그었다.

그는 “요즘 젊은이들이 자동차 할부와 주택 담보 대출에 시달리는 것을 잘 알고 있다”며 “회사가 주는 작은 도움이 그들에게 큰 위안이 되기를 바란다”고 밝혔다.

이 회사는 지난 2024년에도 이익의 상당 부분을 성과급으로 썼으며, 지난해 세계 여성의 날에는 여직원 2000명에게 총 160만 위안(약 3억원)을 보너스로 지급하기도 했다.

해당 소식을 접한 현지 누리꾼들은 “추이 회장이야말로 중국의 재물신”, “광고보다 훨씬 효과적인 홍보”, “이런 회사라면 뼈를 묻고 싶다”, “나도 저 회사에 취직하고 싶다” 등 뜨거운 반응을 보이고 있다.
하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
허난광산기계가 지급한 성과급은 연간 순이익 대비 얼마인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로