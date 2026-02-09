1g 황금콩까지 모으는 중국인… 작년 세계 금 3분의1 ‘싹쓸이’

중국 부동산 침체·저금리 영향

금 ETF 쉬워… 지난해 432t 구매

美 재무장관 “금 가격 급변 요인”

이미지 확대 금 판매장에 몰린 중국인들.

바이두 캡처 닫기 이미지 확대 보기 금 판매장에 몰린 중국인들.

바이두 캡처

2026-02-10 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난해 전 세계 금의 약 3분의1을 중국인이 사들인 것으로 나타났다.미국 월스트리트저널(WSJ)은 8일(현지시간) ‘금·은 광풍 뒤에 있는 중국의 아줌마 투자자’라는 제목의 기사에서 중국 투자자들이 지난해 432t의 금을 사들였으며 이는 2025년 전 세계 금 매입량의 약 3분의1에 해당한다고 보도했다.지난해 중국 금 상장지수펀드(ETF)의 자금 유입액은 사상 최고치를 기록했으며, 상하이선물거래소의 금 선물 거래량 또한 연간 최고치를 경신했다. 2023년 인민은행이 225t의 금을 사면서 중국이 세계 최대 금 매입국이 된 이후 개인 투자자들의 ‘금 사재기’ 열풍도 이어지고 있다.특히 지난달 30일 케빈 워시 차기 연방준비위원회(연준) 의장이 지명되면서 금값은 12%, 은값은 31% 폭락하는 등 40여년 만에 최악의 널뛰기를 기록하자 미국은 중국을 배경으로 지목했다.스콧 베선트 미국 재무장관은 이날 폭스뉴스에 출연해 “금 가격 변동은 중국에서 상황이 다소 불안정해졌기 때문”이라며 “일부 중국 은행들이 증거금 요건을 강화해 금을 구매하기 위해 빌릴 수 있는 금액을 제한하면서 투기적 급등 현상을 보였다”고 밝혔다.하지만 중국인들의 ‘금 사재기’는 부동산 시장이 침체하고, 국내 주식 시장은 변동성이 크며, 은행 금리는 낮아 안정적인 자산에 돈이 몰렸기 때문이라고 WSJ는 진단했다.구매 방식이 간편한 점도 금 투자 열기를 키웠다. 중국에서는 중국판 카카오톡인 ‘위챗’이나 ‘알리페이’ 같은 스마트폰 앱을 통해 마치 커피를 주문하듯 간편하게 금 ETF를 구매할 수 있다. 지갑이 얇은 젊은 층에서는 알약 크기의 1g짜리 황금콩 한 개를 500위안(약 10만원)에 사 모으는 열풍이 불었다. 특히 중년 여성들이 금 사재기에 적극적으로, 설 연휴를 앞두고 세뱃돈 용도로 작은 금붙이를 사고 있다.최근 가격 급락 뒤에도 골드바 매입은 늘었지만, 차기 투자처로 은을 주목하는 이들도 있다고 WSJ는 전했다.