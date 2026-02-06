“대학병원 수업 중 女 환자 중요부위 생중계 노출” 발칵…무슨 일?

이미지 확대 수술 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 수술 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 아이클릭아트

중국의 한 대학병원이 여성 환자의 수술 장면을 소셜미디어(SNS)를 통해 실시간 중계하는 사건이 발생해 논란이 일고 있다.6일 샤오샹모닝뉴스 등 현지 매체들에 따르면 중국에 위치한 한 대학병원 산부인과는 최근 학술 교류 차원으로 소셜미디어(SNS)를 통해 수술 실황을 생중계했다.당시 중계 화면에는 수술대에 누워 있는 여성 환자의 민감한 신체 부위가 가려지지 않은 채 그대로 노출된 것으로 알려졌다. 해당 방송은 약 4분간 지속됐으며 한때 접속자가 5만명을 넘어서기도 했다.방송을 접한 누리꾼들은 “의료 교육인 줄 알고 들어왔다가 경악했다”, “환자의 동의는 구한 것이냐”, “이게 뭐 하는 짓인가. 당장 방송 종료해라” 등의 반응을 보이며 거세게 항의했다.특히 실시간 댓글 창에는 해당 환자를 성희롱하는 부적절한 발언들이 올라와 논란을 키웠다. 방송은 누리꾼들의 잇따른 신고를 받은 뒤에야 중단됐다.논란이 확산하자 병원 측은 지난 3일 조사팀을 구성해 경위 파악에 나섰다. 병원 측은 공식 성명을 통해 “해당 부서에서 업무 학습을 진행하던 중, 내부 교육용 영상이 공공 플랫폼을 통해 잘못 송출된 것”이라고 해명했다.이어 “영상 속에 환자의 특정 신체 부위가 노출되긴 했으나, 개인 신원을 식별할 수 있는 정보는 포함되지 않았다”고 덧붙였다. 병원 측은 사건 발생 직후 해당 계정을 폐쇄하고 유사 사례 재발 방지를 위한 전수 조사를 실시하겠다고 밝혔다.병원은 이번 사건의 책임을 물어 해당 과 책임자에게 엄중 경고 및 정직 처분을 내렸으며, 영상 검토를 소홀히 한 관계자들에게도 징계를 내렸다. 병원 지도부에 대해서는 상급 기관에 보고돼 추가 처분이 내려질 예정이다.병원 관계자는 “이번 사건에 대해 깊은 죄책감과 사과의 말씀을 전한다”며 “의료진의 네트워크 소양과 직업윤리를 강화해 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 하겠다”고 고개를 숙였다.그러나 현지 여론은 여전히 싸늘한 상황이다. 환자의 가장 개인적인 공간인 수술실이 관리 소홀로 인해 대중에 노출된 점에 대해 의료 윤리 부재를 지적하는 목소리가 사그라지지 않고 있다.