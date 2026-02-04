닫기 이미지 확대 보기

“금 매수, 지금이 기회” 중국인들 ‘황금 사냥’ 오픈런

중국 소비자들이 지난 3일 오전 베이징 궈마오 인근 한 백화점 금 전문 매장 앞에서 입장을 기다리며 줄을 서 있다. 국제 금값 변동성 확대에도 가격 조정 국면을 매수 기회로 보는 인식이 확산한 데다 춘절(중국 설)·밸런타인데이 수요가 겹치며 ‘오픈런’ 행렬이 이어지고 있다.

베이징 연합뉴스