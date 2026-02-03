“위안화를 기축통화로”… 시진핑의 금융 굴기

中, 달러 약세에 과거 발언 재조명

미국 차기 연방준비제도이사회(연준) 의장 후보 지명 후 글로벌 금융시장이 요동치는 가운데 중국공산당 이론지가 시진핑 중국 국가주석이 위안화의 ‘기축통화 지위’를 언급한 과거 발언을 재조명했다.파이낸셜타임스(FT)는 1일(현지시간) 시 주석이 지난달 31일 추스(求是)를 통해 공개한 논평에서 “중국이 국제무역, 투자 및 외환시장에서 널리 쓰이는 기축통화 지위를 확보해야 한다”고 밝혔다고 보도했다. 시 주석은 “강력한 중앙은행, 세계적으로 경쟁력 있는 금융기관, 글로벌 자본을 유치하고 영향력을 행사할 수 있는 국제 금융 중심지가 있는 금융강국을 건설하자”고 역설했다. 이와 같은 발언은 2024년 1월 간부회의에서 처음 제시됐으나 그동안 알려지지 않았다가 이번에 공개됐다. FT는 “강한 위안화에 대한 시 주석의 공개된 발언 중 가장 명확한 방향성을 담았다”고 진단했다.시 주석의 위안화 기축통화 지위 확보 발언은 미국 달러가 약세를 보이고 연준 의장의 교체를 앞둔 미묘한 시점에 공개됐다. 트럼프발 불확실성으로 각국 중앙은행이 달러화 자산 비중을 재검토하는 등 달러 위상 약화가 우려되자 시 주석의 과거 발언을 돌연 공개하며 기축통화 야심을 드러낸 것으로 풀이된다.시 주석은 2년 전 발언에서 “금융은 국가 경제의 생명줄이자 국가 경쟁력의 핵심 요소”라며 “중국은 이미 세계 은행 규모와 외환보유액에서 1위지만 강하지는 않다”고 위안화 지위를 진단했다. 중국은 시 주석의 전략 제시 이후 지난해 10월 제20기 중앙위원회 제4차 전체회의에서 전략 계획을 수립했고, 최근 확정된 제15차 5개년 계획에서는 ‘금융 강국’이라는 개념이 권고안에 처음 포함됐다.중국은 2008년 금융위기 이후부터 위안화 국제화를 시도했고 2022년 우크라이나 전쟁 발발 이후 세계 2위 무역 통화로 부상했지만, 외환보유액에서 차지하는 비중은 미미하다.