25만 유커, 설 연휴 한국 몰려온다

中관광객 춘절 최다 방한 기대

이미지 확대 다음달 15일부터 시작되는 9일간의 중국 춘절 기간 23만~25만명의 중국인 관광객(유커)이 한국을 방문할 것이라는 전망이 나왔다. 사진은 지난 12일 인천 연수구 인천항 국제여객터미널을 통해 입국한 중국인 단체 관광객들이 버스로 이동하고 있는 모습.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 다음달 15일부터 시작되는 9일간의 중국 춘절 기간 23만~25만명의 중국인 관광객(유커)이 한국을 방문할 것이라는 전망이 나왔다. 사진은 지난 12일 인천 연수구 인천항 국제여객터미널을 통해 입국한 중국인 단체 관광객들이 버스로 이동하고 있는 모습.

연합뉴스

2026-01-29 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

새 정부 출범과 함께 두 차례나 정상회담이 열리는 등 한중 관계에 ‘훈풍’이 부는 가운데 다음 달 15일 시작하는 ‘춘절’ 연휴에 중국 관광객이 가장 많이 찾는 해외 여행지는 한국이 될 전망이다.블룸버그통신은 27일(현지시간) 여행 예약 기록 등을 근거로 코로나19 이후 처음으로 명절 기간 중국인 관광객(유커)의 최대 방문지가 일본이 아닌 한국이며, 약 23~25만명이 방한할 것으로 예상된다고 보도했다.이는 지난해보다 52% 증가한 규모다. 이번 춘절은 총 9일로 최근 10년 만에 가장 긴 연휴다.항공 데이터 분석업체 시리움에 따르면 춘절 연휴 기간 한국과 중국을 오가는 항공편 수는 지난해 같은 기간보다 25% 증가한 1330여편이다. 반면 중일 간 항공편은 48% 줄어든 800편이다.한국행 수요 급증이 예상되는 것은 한중 관계 개선과 함께 중국 단체 관광객을 대상으로 무비자 입국을 한시적으로 허용했고, 중일관계 악화로 한국을 선택하는 중국인 관광객이 늘었기 때문으로 풀이된다.시장조사기관 차이나트레이딩데스크는 “원화 약세와 한국 문화의 인기로 서울뿐 아니라 부산, 제주도 매력적인 관광지로 부상했다”고 전했다.또 중국인들의 겨울철 인기 여행지인 태국은 지난해 중국 배우 왕싱이 취업 사기에 속아 납치된 사건 이후 중국 관광객들이 안전 우려 때문에 꺼리게 됐다.차이나트레이딩데스크는 중국인 관광객이 이번 연휴 기간 한국에서 약 3억 3000만 달러(약 4700억원)를 쓸 것으로 예상했다.