中, 12만t ‘우주항모’ 만든다…무인전투기 88대 적재

이미지 확대 중국이 구상하고 있는 난톈먼 프로젝트 속 우주 항공모함 ‘롼냐오’ 및 편대 구상도. CCTV 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국이 구상하고 있는 난톈먼 프로젝트 속 우주 항공모함 ‘롼냐오’ 및 편대 구상도. CCTV 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국이 스타워즈의 현실판인 우주 항공모함 편대 ‘난톈먼’ 프로젝트를 전격 공개했다.중국 국영 CCTV는 최근 주간 프로그램 ‘리젠’에서 “난톈먼 프로젝트가 끊임없이 새로워지고 현실로 다가왔다”며 “이 프로젝트는 현실의 혁신에서 공상과학의 상상을 그린다”고 밝혔다.난톈먼 프로젝트의 핵심은 우주 항공모함인 ‘롼냐오’다.중국 전설에 나오는 상상의 새(난조)를 의미하는 롼냐오는 전체 길이 242m, 날개폭 684m, 최대 이륙 중량 12만t으로 설계됐다.여기에는 총 88대의 ‘쉬안뉘’ 무인 항공우주 전투기를 탑재할 수 있다.중국 전설 속 전쟁의 여신(현녀)을 뜻하는 쉬안뉘는 기체 양쪽에 구멍이 뚫린 전투기로 높은 기동성을 갖췄으며 극초음속 미사일을 달고 대기 밖에서도 전투를 수행할 수 있다고 리젠은 전했다.중국은 최근 각종 방산 전시회에서 난톈먼 계획에 등장하는 항공우주 무기의 모형들을 공개하고 있다.2024년 중국 에어쇼에서 모형 형태로 공개된 무인 스텔스기 ‘바이디’가 대표적이다.이번에 리젠이 소개한 바이디는 기존에 공개됐던 모델 대비 업그레이드해 전투기 가변 날개를 적용했으며 내장 탄창을 강화해 더 많은 탄약을 탑재할 수 있도록 했다.리젠은 “계획 속에 포함된 바이디 전투기는 스텔스 외형에 가변 날개를 적용해 마치 ‘트랜스포머’처럼 보이게 한다”고 밝혔다.이어 “전 주파수 대역의 스텔스, 유·무인 비행 모드 자유 전환 등 첨단 기술을 채택해 임무를 빠르게 전환할 수 있으며 가변 날개 구조를 채택해 고도나 항속 등에 따라 실시간으로 공기압을 조정할 수 있다”고 설명했다.이와 함께 수직 이착륙 전투기인 ‘쯔훠’도 주목받는다. 중국 톈진 국제 헬리콥터 박람회에서 처음 공개된 쯔훠는 전체적으로 보라색 금색 광택으로 사람들의 관심을 끈다.쯔훠는 AI 두뇌를 갖췄으며 시속 700~800㎞로 비행할 수 있다.저중력 등 다양한 환경에 적응할 수 있고 자율 또는 편대 비행을 시험할 수 있으며 수색 작업이나 물자 투입 등에 특화됐다.리젠은 “난톈먼 프로젝트에 등장하는 무기들이 공기역학·엔진·비행방식 등에서 기존의 틀을 깼다”며 “SF 기술로 무장한 설계는 아직 콘셉트 단계에 있지만 미래 항공우주 기술 발전에 중요한 방향을 제시한다”고 밝혔다.