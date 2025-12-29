남자 마음에 들면 노골적…中 다이족女 독특한 연애방식

방금 들어온 뉴스

남자 마음에 들면 노골적…中 다이족女 독특한 연애방식

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-12-29 06:49
수정 2025-12-29 06:49
연애 이미지. 아이클릭아트
연애 이미지. 아이클릭아트


‘닭’으로 짝을 찾는 중국 소수민족의 독특한 연애 방식이 전해져 화제다.

최근 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 다이족 여성들은 새해가 되면 닭 요리를 중매 도구로 삼아 시장에 가져가 구혼자를 기다린다.

새해에 다이족은 닭을 잡아 요리하며, 젊은 여성들은 화려한 전통 의상을 입고 시장에 해당 닭 요리를 들고 나가 마음에 드는 남성에게 내놓는다.

남성이 가격을 물었을 때 여성이 관심이 없다면 값을 두 배로 부르는 방식으로 에둘러 거절한다.

만약 마음에 드는 남성이면 여성은 의자를 건네주고 자기 옆에 앉으라고 권한다.

매체에 따르면 다이족 남녀는 만남 과정에서 “음식은 나눠 먹어야 더 맛있고, 짐은 함께 지면 더 가볍다”, “함께 먹으면 닭고기가 더 맛있게 느껴질 것”이라는 말을 건넨다.

이어 “여기는 너무 시끄럽다”며 음식을 들고 인근 숲으로 자리를 옮긴 뒤, 그곳에서 서로의 감정을 솔직하게 고백하는 것이 이들의 관습이다.

이 의식을 행하는 과정에서 젊은 남성들은 아름답고 마음씨 착한 여성을, 여성들은 근면하고 용감한 남성을 고른다.

이 같은 풍습은 단순한 데이트 문화가 아니라 다이족 사회 구조와 깊이 연결돼 있다.

중국 바이두 백과사전에 따르면 “다이족의 구애 문화는 모계 사회 전통에서 비롯됐다”며 “여성과 공동체 중심의 가치관이 남녀 간 관계 형성 방식에도 영향을 미쳤다”고 설명했다.
문경근 기자
위로