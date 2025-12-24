주토피아2 열풍에 中서 ‘독사’ 키우기 인기… 물림 사고도

이미지 확대 디즈니 애니메이션 영화 ‘주토피아2’ 티저 포스터. 월트디즈니컴퍼니 코리아 제공·뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 디즈니 애니메이션 영화 ‘주토피아2’ 티저 포스터. 월트디즈니컴퍼니 코리아 제공·뉴시스

‘주토피아 2’의 세계적 흥행과 함께 새롭게 등장한 뱀 캐릭터 ‘게리 더 스네이크’에 대한 관심이 급증한 가운데 중국에서는 해당 캐릭터와 외형이 유사한 독사에 대한 수요가 늘어나고 있다.최근 CNN에 따르면 작품 속 뱀 캐릭터 게리 더 스네이크는 이번 작품에서 처음 등장한 캐릭터로, 동남아시아 지역의 뱀을 모티프로 제작된 것으로 알려졌다.‘주토피아 2’는 중국에서 지난달 말 개봉 직후 큰 화제를 모았으며, 외국 애니메이션 가운데 역대 최고 흥행 기록을 세웠다.이 영화의 중국 내 흥행 수익은 35억 5000만 위안(약 7300억원)을 넘어섰고, 전 세계 누적 수익도 10억 달러(약 1조 5000억원)를 돌파했다.영화의 인기에 힘입어 캐릭터에 대한 호감이 커지자, 중국 주요 전자상거래 플랫폼에서는 ‘게리 더 스네이크’와 닮은 인도네시아 살모사에 대한 검색량이 급증했다.거래가도 상승해 수백에서 수천 위안까지 형성된 것으로 전해졌다.CNN은 지난 12일 더우인, 샤오홍슈, 셴위 등 중국 주요 전자상거래 플랫폼에서 파란 살모사 판매가 중지된 사실을 확인했다고 전했다.최근 몇 년 사이 중국에서는 파충류를 포함한 이색 반려동물이 젊은 층을 중심으로 빠르게 확산하고 있다.중국 관영 매체에 따르면 2024년 말 기준 이색 반려동물을 기르는 인구는 약 1700만명에 달한다.이 가운데 60% 이상이 Z세대로 집계됐다. 관련 시장 규모는 1000억 위안(약 21조원)에 이르는 것으로 나타났다.중국 법률상 인도네시아 살모사를 사육하는 행위 자체는 불법이 아니다.다만 독성이 강한 뱀을 온라인으로 구매하려는 사례가 늘면서 당국의 우려도 커지고 있다.실제 중국 CCTV 등 현지 보도에 따르면 베이징에 거주하는 황씨가 뱀에 물려 손을 절단하는 변을 겪었다.그는 어릴 적부터 뱀에 대한 관심이 많아 독사를 반려동물로 키웠다.황씨는 어느 날 뱀이 병에 걸려 스스로 먹이를 먹지 못하게 되자, 직접 먹이를 입에 넣어 주려다 사고를 당했다.그는 “당시 치명적인 독을 가진 오보사를 키웠는데 적혈구를 비정상적으로 파괴하는 독소로 인해 엄지손가락 부위 조직이 괴사해 결국 절단 수술을 받게 됐다”고 설명했다.중국 바이두 백과사전에 따르면 ‘오보사’는 살모사과의 독사로, 다섯 걸음도 못 가 죽을 만큼 맹독성 뱀이라는 전설에서 이름이 유래됐다.한 의사는 현지 매체에 “이색 반려동물은 대부분 야생동물에서 유래해 세균, 곰팡이, 바이러스, 기생충 등 다양한 병원체를 보유하고 있을 가능성이 있다”고 밝혔다.