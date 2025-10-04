“최초 입찰가는 4억부터”…中서 ‘66666666’ 휴대전화 번호 경매

방금 들어온 뉴스

“최초 입찰가는 4억부터”…中서 ‘66666666’ 휴대전화 번호 경매

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-10-04 11:56
수정 2025-10-04 12:00
휴대전화 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
휴대전화 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


중국에서 ‘66666666’ 휴대전화 번호가 경매에 나왔다.

지난 1일 중국 매체 다완뉴스 등에 따르면 오는 16일 알리바바 자산 플랫폼에서 열리는 경매에 휴대전화 번호 ‘1**66666666’이 나온다.

시작가는 200만 위안(약 4억원)으로 책정됐으며, 입찰에 참여하기 위해서는 보증금 40만 위안(약 8000만원)을 내야 한다.

경매 의뢰인은 정저우 고신기술 산업개발구 인민법원이다.

번호 소유주는 산둥성에 거주하는 장모씨로, 부채 문제로 인해 경매가 진행되는 것으로 알려졌다.

법원 관계자는 “시작가는 채무자인 장씨와 채권자 간 합의에 따라 정해졌다”라고 설명했다.

중국에서는 숫자 6(리우)은 발음이 ‘순조롭다’, ‘잘 풀린다’(슌리)와 유사해 행운과 번영을 상징한다.

특히 중국에서는 같은 숫자가 반복될수록 길운이 배가 된다고 여겨져 ‘66666666’ 같은 번호는 부유층 사이에서 큰 인기를 얻어 왔다.

앞서 2016년 인터넷에 올라온 윈난 지역의 최고가 휴대전화 ‘8888-8888’ 번호의 가격은 당시 무려 888만 위안(약 15억 8000만원)이었다.

2014년 헤이롱장 지역의 ‘5555-5555’ 번호는 650만 위안(11억 6000만원)에 판매됐다.
문경근 기자
