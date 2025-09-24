“도우려고 한 건데”…도로 건너는 노인 부축했다가 뺨 맞은 여성

이미지 확대 중국의 한 여성이 무거운 짐을 든 채 도로를 힘겹게 건너는 노인(왼쪽 사진 노란색 원)을 발견하고 차에서 내려 노인에게 다가가 부축하자 뺨을 맞았다. 더우인 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국의 한 여성이 무거운 짐을 든 채 도로를 힘겹게 건너는 노인(왼쪽 사진 노란색 원)을 발견하고 차에서 내려 노인에게 다가가 부축하자 뺨을 맞았다. 더우인 캡처

중국의 한 여성이 무거운 짐을 든 채 도로를 건너는 노인을 부축했다가 뺨을 맞은 사연이 전해졌다.23일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 여성 A씨는 지난 12일 저녁 간쑤성 란저우의 한 도로에서 부피가 큰 짐 2개를 들고 비틀거리며 걷는 노인을 돕기 위해 차에서 내렸다가 봉변을 당했다.70~80대로 추정되는 노인은 당시 횡단보도가 아닌 도로 한 가운데를 건너고 있었고 버스와 오토바이 등이 노인의 바로 옆을 지나가는 위험한 상황이었다.이에 A씨는 차 조수석에서 내려 노인에게로 달려갔다. A씨는 왼팔로 노인의 몸을 부축하는 동시에 오른팔로 지나가는 차량을 향해 손을 흔들며 다가오는 것을 막았다.이때 갑자기 노인이 A씨의 얼굴을 때렸고 이 충격으로 A씨의 안경이 벗겨졌다. 떨어진 안경을 집어 든 A씨는 당황한 듯 노인을 바라보다가 자신의 차로 돌아갔다.A씨와 A씨의 남편은 경찰에 노인을 신고했고 이후 노인에게 연락이 닿은 경찰은 A씨에게 사과하라고 했다.이 사건은 A씨가 타고 있던 차량 뒤쪽에 있던 차량의 블랙박스에 찍힌 영상이 소셜미디어(SNS)에서 확산하면서 현지에서 주목받았다.현지 네티즌들은 “도우려고 했는데 뺨을 맞았으니 얼마나 슬프겠냐”, “노인은 여성에게 보상금을 지급해야 한다” 등의 반응을 보였다. 일부 네티즌은 “아마도 노인은 여성이 갑자기 자신에게 다가와서 그녀를 나쁜 사람인 줄 알았을 것이다” 등의 의견을 내놨다.