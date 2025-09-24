중국 항모 기술, 미국 따라잡았다… 푸젠함 ‘전자식 사출기’ 출격 성공

中매체들 보도… “11월 정식 취역”

함재기 곧장 쏴올려 빠르게 이륙

제럴드포드함 이어 세계 두 번째

“전투 반경, 괌 포함 2열도선까지”

중국이 제작한 J(젠)-15T 전투기가 항공모함 푸젠함에서 '전자식 사출기(캐터펄트)'를 이용해 이륙하고 있다. 전자식 사출기를 갖춘 항모는 미국의 제럴드 R 포드함에 이어 푸젠함이 세계에서 두 번째다.

신화통신 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 중국이 제작한 J(젠)-15T 전투기가 항공모함 푸젠함에서 ‘전자식 사출기(캐터펄트)’를 이용해 이륙하고 있다. 전자식 사출기를 갖춘 항모는 미국의 제럴드 R 포드함에 이어 푸젠함이 세계에서 두 번째다.

신화통신 AP 뉴시스

2025-09-24 16면

중국이 세 번째 항공모함 푸젠함에서 ‘전자식 사출기(캐터펄트)’를 이용한 함재기 이착륙 훈련에 성공했다. 미국만 보유했던 전자식 사출기를 중국이 자체 기술로 구현함에 따라 양국의 항모 기술 격차가 크게 좁혀졌다는 분석이 나온다.중국 관영 글로벌타임스 등 현지 매체들은 푸젠함에서 J-35 스텔스 전투기와 주력 함재기 J-15T, 공중조기경보통제기 KJ-600의 출격 시험이 완료됐다고 23일 보도했다. 중국 국영 중앙(CC)TV는 전날 해당 훈련 영상을 보도했으나, 훈련이 진행된 장소와 일자는 공개하지 않았다.글로벌타임스는 중국이 독자 개발한 전자식 사출기를 사용해 여러 함재기의 발사와 회수 능력을 확인했다고 전했다. 함재기를 곧장 쏘아 올리는 전자식 사출기는 제한된 시간에 더 많은 이륙을 가능하는 최신 기술이다. 전투기의 연료 소비를 줄여 작전 반경도 크게 늘릴 수 있다. 전자식 사출기를 갖춘 항모는 미국의 제럴드 R 포드함에 이어 푸젠함이 세계에서 두 번째다. 랴오닝함, 산둥함에에 이어 2022년 6월 진수된 배수량 8만여t의 푸젠함은 70여대의 함재기를 탑재할 수 있는 것으로 알려졌다.홍콩 명보는 “이번 푸젠함 탑재 항공기의 이착륙 및 정지 훈련으로 중국 해군이 전투 반경을 ‘제2열도선’까지 포괄할 수 있게 됐다”고 분석했다. 중국은 일본 오키나와-대만-필리핀-믈라카 해협을 잇는 제1열도선과 일본 이즈반도-괌-사이판-인도네시아를 잇는 제2열도선을 대미 군사 방어선이자 미국의 대중 군사 봉쇄선으로 정하고 있다.항공기 이착륙 훈련을 마무리하면서 곧 푸젠함의 정식 취역이 이뤄질 것이라는 전망이 나온다. 푸젠함은 지난해 5월 첫 항해를 시작한 뒤 각종 시험 운영을 게속하고 있다. 글로벌타임스는 “푸젠성의 날(11월 11일)에 푸젠함이 인민해방군 해군에 공식 인도될 예정”이라고 전했다.