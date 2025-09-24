中항모 푸젠함 공식 취역 초읽기… 전자식 사출 완성

中항모 푸젠함 공식 취역 초읽기… 전자식 사출 완성

이미지 확대
中항모 푸젠함 공식 취역 초읽기… 전자식 사출 완성
中항모 푸젠함 공식 취역 초읽기… 전자식 사출 완성 중국이 제작한 J(젠)-15T 전투기가 항공모함 푸젠함에서 전자식 사출기(캐터펄트)를 이용해 이륙하고 있다. 중국 관영매체들은 23일 중국 최초로 전자식 사출기가 장착된 푸젠함에서 J-35 스텔스 전투기, 주력 함재기인 J-15T, 공중조기경보통제기인 KJ(쿵징)-600 기종이 이착륙, 정지 훈련을 성공적으로 완수했다며 훈련 영상을 공개했다. 다만 훈련이 진행된 장소와 일자는 공개하지 않았다. 이에 랴오닝함, 산둥함에 이은 세 번째 항모인 푸젠함 공식 취역도 초읽기에 들어갔다는 평가가 나온다.
신화통신 AP 연합뉴스


중국이 제작한 J(젠)-15T 전투기가 항공모함 푸젠함에서 전자식 사출기(캐터펄트)를 이용해 이륙하고 있다. 중국 관영매체들은 23일 중국 최초로 전자식 사출기가 장착된 푸젠함에서 J-35 스텔스 전투기, 주력 함재기인 J-15T, 공중조기경보통제기인 KJ(쿵징)-600 기종이 이착륙, 정지 훈련을 성공적으로 완수했다며 훈련 영상을 공개했다. 다만 훈련이 진행된 장소와 일자는 공개하지 않았다. 이에 랴오닝함, 산둥함에 이은 세 번째 항모인 푸젠함 공식 취역도 초읽기에 들어갔다는 평가가 나온다.

신화통신 AP 연합뉴스

2025-09-24 16면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
