中항모 푸젠함 공식 취역 초읽기… 전자식 사출 완성

중국이 제작한 J(젠)-15T 전투기가 항공모함 푸젠함에서 전자식 사출기(캐터펄트)를 이용해 이륙하고 있다. 중국 관영매체들은 23일 중국 최초로 전자식 사출기가 장착된 푸젠함에서 J-35 스텔스 전투기, 주력 함재기인 J-15T, 공중조기경보통제기인 KJ(쿵징)-600 기종이 이착륙, 정지 훈련을 성공적으로 완수했다며 훈련 영상을 공개했다. 다만 훈련이 진행된 장소와 일자는 공개하지 않았다. 이에 랴오닝함, 산둥함에 이은 세 번째 항모인 푸젠함 공식 취역도 초읽기에 들어갔다는 평가가 나온다.

신화통신 AP 연합뉴스