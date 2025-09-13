37세 中유명배우 건물서 추락사… “범죄 혐의점 없어”

이미지 확대 위멍룽 웨이보 캡처 닫기 이미지 확대 보기 위멍룽 웨이보 캡처

티빙·넷플릭스에서도 시청 가능한 중국 판타지 로맨스 드라마 ‘삼생삼세 십리도화’에 출연해 국내에도 얼굴을 알린 배우 겸 가수 위멍룽(우몽롱·于朦胧)이 추락사했다는 소식이 전해졌다. 향년 37세.관차저왕(观察者网) 등 현지 매체에 따르면 위멍룽은 지난 11일 새벽쯤 베이징시 차오양구 주택단지 한 건물에서 추락해 사망했다.위멍룽의 소속사는 공식 성명을 통해 “위멍룽이 2025년 9월 11일 사망했다는 소식을 전하게 돼 매우 슬픈 마음”이라며 “경찰 조사 결과, 범죄 혐의점은 발견되지 않았다”고 밝혔다.위멍룽의 사망 소식은 파파라치 계정인 ‘명탐정샤오얀’ 웨이보를 통해 처음 전해졌다. 이 파파라치는 실명을 직접 언급하진 않았지만, ‘삼생삼세 십리도화’에 출연한 유명 남자배우로 웨이보 팔로워 2000만명 이상을 보유하고 있다고 설명해 당사자를 유추할 수 있도록 했다.이후 중화권 소셜미디어(SNS)엔 위멍룽의 이름이 인기 검색어로 떠오르며 화제가 됐고, 소속사 측이 확인하면서 사망 소식이 공식화됐다.파파라치는 위멍룽 지인의 말을 인용해 사망 소식을 알리면서 위멍룽이 전날 밤 친구 5~6명을 집으로 초대해 저녁 식사를 했다고 전했다. 자정이 지나 오전 2시쯤 위멍룽은 잠을 자기 위해 침실로 가 문을 잠갔는데 오전 6시쯤 친구들이 집에서 떠나면서 아래층에서 숨져 있는 위멍룽을 발견했다고 했다.관차저왕 등 현지 매체들은 파파라치가 위멍룽 사망 소속을 전하면서 ‘그의 주머니에 친구의 롤렉스 시계 2개가 들어 있었다’, ‘방충망이 희미하게 열려 있었다’ 등 흥미를 유발하는 내용을 포함해 네티즌들이 온갖 추측이 더해진 루머를 생산하도록 했다며 비판하기도 했다.중국 신장 출신인 위멍룽은 2013년 오디션 프로그램 ‘콰이러남성’에서 10위를 차지하며 유명세를 타기 시작했다. 중국에서 520억뷰 이상의 누적 조회수를 기록한 ‘삼생삼세 십리도화’(2017)에서 여주인공 백천(양미 분)의 오빠인 백진 역을 맡아 주목받았다. ‘태자비승직기’, ‘량세환 : 두 개의 인연’, ‘일산연우’ 등 작품들에 출연했다.