‘AI 열풍’ 대만, 월간 수출액 처음으로 한국 추월

8월 584억 9000만 달러 ‘사상 최대’

2025-09-10 14면

대만이 지난 8월 사상 최대 수출액을 기록하며 월간 기준으로 처음 한국을 넘어섰다. 인공지능(AI) 열풍에 따른 반도체 수출 호조가 견인차가 됐다.9일 블룸버그, 로이터통신 등에 따르면 대만 재정부는 8월 수출액이 전년 동월 대비 34.1% 증가한 584억 9000만 달러(약 81조 554억원)로 집계됐다고 발표했다. 이는 한국 산업통상자원부가 발표한 같은 달 수출액 584억 달러(약 80조 9307억원)를 넘어선 수치다.한국은 미국 도널드 트럼프 2기 행정부의 관세 정책 영향으로 8월 대미 수출이 12% 감소했다. 대만의 8월 반도체 수출은 1년 전보다 37.4%, 전자부품 수출은 34.6% 늘었다. 수출 증가율은 블룸버그가 집계한 시장 전망치(25%)도 크게 웃돌았다.대만 재정부 통계처 차이메이나 처장은 “일부 기업이 관세 시행 전 미리 물량을 확보하려는 ‘밀어내기 수출’이 진정세를 보인다”면서도 “AI 관련 수요가 예상보다 크다”고 설명했다. 그는 또 월간 기준 대만의 수출이 한국을 넘어선 것은 처음이라고 밝혔다.미국은 지난달 7일부터 대만산 제품에 20% 상호관세를 부과했지만, 반도체 등 핵심 품목은 아직 적용 대상이 아니다. 트럼프 대통령이 반도체 관세를 예고한 만큼, 향후 TSMC 등 대만 기업이 받을 영향은 불확실하다. 대만의 대중국 수출도 같은 기간 15.9% 증가했다. 대만 정부는 AI 특수를 반영해 올해 경제성장률 전망치를 기존 3.1%에서 4.45%로 상향 조정했다.