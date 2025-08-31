“친구야, 고맙다”…베스트 친구가 ‘불륜녀’, 현수막 고발

이미지 확대 불륜 자료 이미지. 사진은 기사 내용과 무관함. 픽사베이 닫기 이미지 확대 보기 불륜 자료 이미지. 사진은 기사 내용과 무관함. 픽사베이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

남편과 바람을 피운 불륜 상대가 자신의 가장 친한 친구인 것을 알게 된 중국의 한 여성이 현수막으로 해당 사실을 현수막을 통해 공개한 사연이 전해졌다.지난 30일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 중부 후난성 창사의 한 주거 단지 울타리에 빨간 현수막이 내걸렸다.중국에서는 도움을 준 사람들에게 진심으로 감사의 뜻을 나타낼 때 빨간색을 사용한다.A씨는 현수막에 “B씨는 12년 동안 나의 가장 친한 친구였으며 5년 동안 내 남편에게 성적 서비스를 제공했다”며 “B씨는 근무 시간 동안 가장 친한 친구의 남편과 함께 호텔에 갔다”고 적었다.현수막은 얼마 지나지 않아 제거된 것으로 알려졌다.A씨 부부의 신원은 공개되지 않았지만 B씨의 직장은 추정할 수 있게 했다.이에 B씨 직장은 해당 문제에 대한 조사를 진행하고 있는 것으로 전해졌다.중국에서는 현수막을 내거는 행위는 법적 처벌을 받을 수 있다.벌금형에 처하거나 심한 경우 최대 19일 동안 구금될 수 있다.2023년에 한 중국 남성이 전 여자친구를 모욕하는 현수막을 내걸고 다른 남성과 두 번 관계를 맺었다고 조롱한 혐의로 10일 동안 구금됐다.