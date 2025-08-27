‘수형복 입고 머그샷… 中, ‘교도소 콘셉트’ 술집 인기

이미지 확대 중국에서 유행 중인 감옥 콘셉트의 술집. SCMP 닫기 이미지 확대 보기 중국에서 유행 중인 감옥 콘셉트의 술집. SCMP

중국에서 인기몰이 중인 감옥 컨셉 바의 모습. 위챗 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국에서 인기몰이 중인 감옥 컨셉 바의 모습. 위챗 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국 전역에서 실제 교도소를 그대로 모방한 이른바 ‘감옥 콘셉트 주점’이 젊은이들 사이에서 인기를 끌고 있다.지난 25일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 이 술집에 방문한 고객들은 주황색 죄수복을 입고 죄를 자백한 뒤 머그샷을 찍고 실제 감옥과 유사한 공간으로 안내받는다.내부는 금속 감옥 창살과 낙서, 신문 스크랩 등으로 꾸며져 실제 감옥을 연상시킨다.심문실에는 수갑, 족쇄, 막대기 같은 처벌 도구로 꾸며졌다.교도관 복장을 한 종업원들은 고객들에게 무슨 죄를 지었는지 묻거나, “테이블을 훼손하지 말라”는 등의 규칙을 상기시키며 마치 교도관처럼 행동한다.고객들은 각각의 감옥 체험을 할 수 있다.해당 콘셉트 주점은 현재 칭다오, 항저우, 충칭 등 다양한 도시로 빠르게 확산 중이다.이곳에서는 칵테일, 탄산수, 커피 등 음료를 보통 50위안(약 8000원)에 판매하고 있다.일부 업주들은 넷플릭스 시리즈 ‘오렌지 이즈 더 뉴 블랙’에서 영감을 받았다고 밝혔다.