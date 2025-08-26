“흡연 조장한다”…中 대문호 루쉰 벽화 두고 ‘논란’

방금 들어온 뉴스

“흡연 조장한다”…中 대문호 루쉰 벽화 두고 ‘논란’

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-08-26 15:26
수정 2025-08-26 15:27
이미지 확대
중국 저장성 사오싱에 위치한 ‘루쉰 고향’ 관광지의 벽화. 연합뉴스
중국 저장성 사오싱에 위치한 ‘루쉰 고향’ 관광지의 벽화. 연합뉴스


‘아큐정전’, ‘광인일기’ 등 중국 근대화에 큰 발자취를 남긴 대문호 루쉰(魯迅·1881~1936)의 흡연 모습을 담은 벽화를 둘러싸고 중국 내에서 ‘갑론을박’이 벌어졌다.

루쉰의 고향인 중국 저장성 사오싱에 있는 루쉰 기념관 측은 지난 25일(현지시간) 해당 벽화가 청소년 흡연 등에 부정적 영향을 끼친다는 비판과 동시에 벽화 유지를 요구하는 목소리가 동시에 나오고 있다고 밝혔다.

저장성에는 2003년 기념관·고택 등으로 이뤄진 ‘루쉰 고향’ 관광지가 완공됐다.

중국 내 최고등급 관광지인 이곳 입구에는 루쉰이 연기 나는 담배를 손에 든 장면을 담은 벽화가 세워졌다.

펑파이 등 현지 매체에 따르면 최근 논란은 한 네티즌이 “기념관 벽에 루쉰의 흡연 장면을 쓰면 청소년을 오도할 수 있다”면서 교체를 요구한 게 발단이다.

이 네티즌은 벽화를 본 사람들이 실외에서 모여 흡연해 다른 사람의 건강에 해를 끼칠 위험도 있다고 주장했다.

이를 현지 매체들이 보도했고 웨이보 등 온라인상에서 논란이 됐다.

반면 역사를 존중해야 하며 개별 인사의 관점 때문에 벽화를 바꿔서는 안 된다는 민원 전화도 100통 넘게 왔다는 것이 기념관 측 설명이다.

루쉰의 장손도 현지 매체 인터뷰에서 “모두 자신의 의견을 밝힐 권리가 있지만 벽화를 수정할지는 다른 문제”라고 밝혔다.

기념관 측은 “루쉰과 역사, 예술에 대한 존중을 시종 견지하고 있다”며 “기존 이미지를 바꾸기 쉽지 않다”고 밝혔다.

중국은 최근 공공장소 금연 정책을 추진하고 있다. 상해시는 올해 초부터 지방정부 최초로 주요 관광지에서 흡연구역 외 실외 흡연에 과태료를 부과했다.
문경근 기자
