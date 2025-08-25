주한 中 대사 “이재명 정부 출범후 한중관계 좋은 출발”

주한 中 대사 "이재명 정부 출범후 한중관계 좋은 출발"

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-08-25 10:40
수정 2025-08-25 10:40
다이빙 주한 중국대사. 연합뉴스
다이빙 주한 중국대사. 연합뉴스


중국이 이재명 정부 출범 이후 한중 관계가 좋은 출발을 보인다고 평가했다.

다이빙 주한중국대사는 지난 24일 소셜미디어(SNS)에 “한국 새 정부 출범 후, 중한 관계는 좋은 출발을 보였다”며 “우리는 한국 측과 함께 양국 정상의 중요한 공감대를 잘 이행하여 중한 전략적 협력 동반자 관계를 더 높은 수준으로 발전시키기를 바란다”고 밝혔다.

다이 대사는 “오늘은 중한 수교 33주년 기념일”이라며 “최근 며칠 동안 많은 한국 우호 단체와 인사들이 우리 대사관에 편지나 꽃바구니를 보내는 등 방식으로 축하를 전했다”고 전했다.

다이 대사는 “오늘은 마침 박병석 전 의장님, 김태년 의원님, 박정 의원님, 노재헌 원장님으로 구성된 대통령 특사단이 중국을 방문하기 시작한다”며 “저는 특사단이 양국 수교 기념일에 중국을 방문하는 것을 환영한다”고 했다.

다이 대사는 “33년 동안 양국은 각 분야의 교류와 협력을 적극적으로 추진해 공동 발전과 상호 성공을 실현했고, 양국과 양국 국민에게 큰 혜택을 주었다”며 “새로운 정세 아래에 우리 양측은 수교의 초심을 되새기고 견지하며, 시대에 맞춰 서로를 다시 인식하고, 호혜 상생에 따라 협력의 새 출발을 추진해야 한다”고 했다.

앞서 이재명 대통령이 중국에 파견한 특사단은 지난 24일 베이징에서 중국 외교 사령탑인 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장(장관)을 만나 이 대통령 친서를 전달하고 양국 전략적 협력 동반자 관계 발전 등 협력 방안을 논의했다.

박병석 전 국회의장이 단장인 특사단은 이날 왕이 외교부장과 회동을 갖고 이 대통령 친서를 전달한 뒤 새 정부의 국정철학과 대외정책 방향 등을 설명했다.

왕이 외교부장은 “중국은 양국 관계를 시종일관 중시해 왔다”며 “중국은 한국과 함께 수교의 초심을 고수하고, 상호이해를 증진하며 실질적 협력을 심화해 국민 감성을 개선하기를 바란다. 또 공동의 이익을 확대함으로써 양국 관계가 올바른 궤도로 안정적·장기적으로 발전하게 할 용의가 있다”고 말했다.
문경근 기자
