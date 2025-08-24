베개에 피로 적힌 ‘110 625’…30시간 갇힌 여성이 보낸 SOS였다

이미지 확대 중국의 한 배달 기사가 길가에서 우연히 발견한 베개. 경찰 신고 번호인 ‘110’이 적혀 있는 모습. 웨이보 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국의 한 배달 기사가 길가에서 우연히 발견한 베개. 경찰 신고 번호인 ‘110’이 적혀 있는 모습. 웨이보 캡처

중국의 한 배달 기사가 길가에서 경찰 신고 번호 ‘110’이 적힌 베개를 발견하고 30시간 동안 갇힌 여성을 구조하게 된 사연이 전해졌다.24일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난 12일 오후 중국 쓰촨성 러산시에서 배달 아르바이트를 하고 있던 대학생 장모씨는 우연히 주택가 근처 길가에서 흰색 베개를 발견했다. 베개에는 검붉은 액체로 ‘110 625’라고 적혀 있었다.110은 경찰 신고 번호로, 장씨는 누군가 위험에 처해 있다고 생각하고 즉시 경찰에 신고했다.현장에 출동한 경찰은 베개에 적힌 ‘625’가 호텔 객실 번호일 가능성이 있다고 보고, 인근 호텔을 대상으로 조사에 나섰다. 호텔의 한 직원은 해당 베개가 호텔 인근에 있는 홈스테이의 베개라고 진술했다.경찰이 출동해보니 해당 홈스테이의 6동 25층 15호실에 한 여성이 고립된 상태였다. 알고 보니 이 여성은 지난 11일 오전 침실을 청소하고 있었는데 강풍에 문이 세게 닫히는 바람에 30시간 동안 갇혀 있었다. 하필 문 잠금장치도 고장 나 문이 열리지 않는 가운데 여성의 휴대전화마저 거실에 있어 도움을 요청할 수 없는 상황이었다.여성은 창문에 빨간 옷을 걸어 놓고, 창 바깥으로 물건을 떨어뜨려 사람들의 주의를 끌려고 시도했으나 소용없었다고 한다. 위기 상황에서 기지를 발휘한 여성은 손가락을 깨물어 피를 내고 흰 베개에 ‘110 625’라고 쓴 후 창밖으로 던졌다. 30시간 동안 물과 음식을 못지 못하고 화장실도 사용할 수 없었던 여성은 극심한 정신적 고통과 두려움에 시달렸다고 전했다.여성은 자신을 도운 장씨에게 사례금 1000위안(약 19만원)을 전하려 했으나 그는 끝내 거절했다. 장씨는 “그저 작은 친절에 불과하다. 누구라도 경찰에 신고했을 것”이라고 겸손해했다. 배달업체는 장씨에게 포상금 2000위안(약 38만원)을 지급했다.