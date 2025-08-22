‘中나스닥 염라대왕’의 비리… 자택서 현금 3t 나와

상장 예정 기업 주식 매입해 수익

수백억원 규모… 곰팡내 날 정도

이미지 확대 양자오훙 전 중국증권감독관리위원회 발행감독관리부 감독처장.

웨이보 닫기 이미지 확대 보기 양자오훙 전 중국증권감독관리위원회 발행감독관리부 감독처장.

웨이보

2025-08-22 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국 증시에서 기업공개(IPO) 심사를 담당하다가 8년 전 사직한 인사가 당국에 의해 최근 돌연 당적을 박탈당하고 조사받는 사실이 알려졌다. 해당 전직 공무원의 자택에서는 무게 3t에 달하는 현금이 압수된 것으로 드러났다.21일 차이신과 신랑재경 등 중국 매체들은 중국증권감독관리위원회의 양자오훙 전 발행감독관리부 감독처장이 최근 당적을 박탈당했다고 보도했다.현지 매체들은 양자오훙의 자택에서 수백억원 규모의 돈이 발견됐으며, 현금이 너무 많아서 곰팡내가 날 정도였다고 전했다. 중견 간부급 공무원이었던 양자오훙이 막대한 재산을 부정 축재한 사실이 알려지자 중국 네티즌들은 압수된 현금의 무게를 빗대 그를 ‘3t 처장’이라고 조롱했다.양자오훙은 1998년 중국증권감독관리위원회에 입사해 ‘중국판 나스닥’으로 불리는 창업판 IPO 심사 업무의 실세 역할을 했다. 그의 한마디에 기업 상장이 좌우될 정도여서 한때 ‘살아 있는 염라대왕’이라고 불렸다.2016년 개인 사정을 이유로 ﻿사직한 뒤 전직 직위를 이용해 상장 예정 기업의 비상장 주식을 매입하는 방식으로 거액을 챙긴 것으로 조사됐다. 현직에서 떠난 뒤 권력을 이용해 은밀하게 재산을 축적하는 이른바 ‘도피형 사직’의 전형으로 평가된다. 이 과정에서 대리인이나 차명 주주를 내세우는 수법으로 당국의 감시를 피한 것으로도 파악됐다. ﻿