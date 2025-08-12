13층 아파트 난간에 아이들이 ‘대롱대롱’…아찔한 사건의 전말 [포착]

이미지 확대 중국에서 어린아이들이 보호자가 자리를 비운 사이 아파트 베란다 난간에 매달려 노는 아찔한 상황이 벌어졌다. 엑스(X·옛 트위터) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국에서 어린아이들이 보호자가 자리를 비운 사이 아파트 베란다 난간에 매달려 노는 아찔한 상황이 벌어졌다. 엑스(X·옛 트위터) 캡처

중국에서 어린아이들이 보호자가 자리를 비운 사이 아파트 베란다 난간에 매달려 노는 아찔한 상황이 벌어졌다.12일 중국 지무뉴스 등에 따르면 이 사건은 지난 7일 중국 구이저우성 구이양시의 한 아파트에서 일어났다.당시 13층 베란다에서 미취학 아동 두 명이 난간 바깥쪽에 매달려 노는 아찔한 모습이 주민들에게 목격됐다.한 아이는 두 발을 완전히 벽에서 뗀 채 허공에서 턱걸이하듯이 자세를 취하고 있는 모습이었다.이 상황을 촬영한 A씨는 “너무 충격이었지만 자칫 아이들이 내가 소리치면 놀라 떨어질까 봐 소리치지 못하고 조용히 있었다”고 전했다.놀란 주민들은 곧바로 관리사무소에 신고했고, 경비원이 부모에게 연락해 집으로 들어가 아이들을 구해낸 것으로 전해졌다.당시 부모가 외출 중이었고, 집에 어른이 없는 상태에서 아이들이 베란다로 나간 것으로 파악됐다.해당 사건과 관련해 아파트 운영위원회는 “절대 아이들을 집에 혼자 두지 말고, 아이들이 베란다 쪽으로 접근하지 못하도록 장치를 만들라”고 당부했다.앞서 중국에서는 지난 4월 아파트 난간에 머리가 끼인 채 매달려 있던 3세 여아가 무사히 구조되는 일이 발생하기도 했다.당시 쓰촨성 광한시의 한 아파트에서 어린아이의 울부짖는 소리를 들은 상인들이 밖으로 나와 보니 아파트 5층 난간에 한 아이가 매달려 있었다.놀란 이웃과 상인들은 소방구조대에 신고한 뒤 아이가 추락할 것에 대비해 1층 바닥에 이불 등으로 완충 장치를 마련했다.다행히 신고를 받고 출동한 구조대원들이 도착하면서 아이는 무사히 난간에서 빠져나올 수 있었다. 구조대원들은 난간을 절단했고, 아이는 크게 다치지 않은 것으로 전해졌다.아이는 할아버지가 잠시 집을 비운 사이 사고를 당한 것으로 확인됐다. 아이의 할아버지는 구조에 도움을 준 이들에게 감사를 표했다.그는 “아이가 TV를 보고 있는 사이에 잠깐 밖에 나갔다 왔다”며 “문을 잠갔고, 난간이 있어서 별문제가 없을 것으로 생각했다”고 토로했다.이어 “내가 없는 것을 알아채고 의자를 밟고 창문으로 올라갔다가 떨어지면서 난간에 걸린 것 같다”며 “순간 부주의로 손녀를 위험에 빠뜨렸다”고 덧붙였다.