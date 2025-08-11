차기 ‘中 외교부장’ 거론되던 류젠차오, 당국서 구금 조사

지난달 귀국길에 연행… 사유 불명

美 유화 행보·외도 등 연관 가능성

중국의 차기 외교부장(외교장관)으로 유력하게 거론되던 류젠차오(61) 중국공산당 대외연락부장이 당국에 구금돼 조사받고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 소식통들의 발언을 인용해 9일(현지시간) 보도했다.류 부장은 지난달 말 알제리 출장을 마치고 베이징으로 돌아온 뒤 체포됐으며 구체적인 구금 사유는 알려지지 않았다. 류 부장의 구금은 2023년 당시 외교부장이었던 친강(59)이 전격 해임된 이후 최고위급 외교관이 연루된 사건이다. 친 부장이 해임되자 류 부장이 유력한 외교부장 후보로 거론됐으나 이미 외교부장을 지냈던 왕이(72) 공산당 중앙정치국 위원(당 중앙 외사판공실 주임)이 다시 외교부장을 겸임하게 됐다.류 부장은 중국 외교부에서 오랜 경력을 쌓은 장관급 인사로 2022년부터 당 대외연락부장으로 일했다. 영국 옥스퍼드대 출신에다 지난해 미국 워싱턴과 뉴욕을 방문해 토니 블링컨 전 국무장관 등을 만나며 활발한 교류 활동을 펼쳤다. 미국에서는 영어를 능숙하게 구사하며 시진핑 중국 국가주석의 핵심사업인 반부패 사정 작업에도 참여했던 그를 차기 외교부장으로 예상했다.류 부장과 만났던 미국 측 인사들은 안정적인 미중 관계의 필요성에 대한 그의 인식에 호평을 보냈다. 류 부장 역시 서방 기업 단속을 포함한 자국 정책에 대한 미국의 우려에 대해 경청하는 태도를 보였다. 미국은 자국 이익을 위해 호전적 발언을 서슴지 않으며 ‘전랑(늑대전사) 외교’를 펼친 전임 외교부장들과 달리 유화적인 류 부장을 선호했다.다만 중국공산당은 이런 류 부장의 행보를 못마땅하게 여겼다고 WSJ는 분석했다. 차기 외교부장으로 자신을 소개하는 것이 공산당의 심기를 거슬렀다는 것이다. 그의 구금이 시 주석의 지휘 아래 계속되고 있는 반부패 사정과 연관됐을 가능성이 높지만, 영원히 체포 이유가 밝혀지지 않을 수도 있다.친 부장 해임 당시 WSJ는 그가 워싱턴 주재 중국 대사로 활동하던 기간에 외도를 한 사실이 드러났다고 보도했다. 중국 외교에 정통한 소식통들은 WSJ에 “시 주석이 공직자의 ‘정치적 충성심’을 점점 더 중시하고 있다”면서 “류 부장의 부재가 중국 외교의 전문성을 약화할 수 있다”고 전했다.