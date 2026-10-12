국제 아시아·오세아니아 [포토] 전통 민속춤 추는 소녀들 입력 2026-10-12 16:14 수정 2026-10-12 16:14 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/international/asia-oceania/2026/10/12/20261012800005 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 전통 의상을 입은 사람들이 12일(현지시간) 인도 아메다바드에서 인도 힌두교 축제 ‘나브라트리(Navratri)’의 9일간의 축하 기간 동안, 구자라트주의 전통 민속춤인 ‘가르바(Garba)’를 추고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 나브라트리 축제는 며칠간 지속되는가? 7일 9일