[포토] 전통 민속춤 추는 소녀들

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전통 의상을 입은 사람들이 12일(현지시간) 인도 아메다바드에서 인도 힌두교 축제 ‘나브라트리(Navratri)’의 9일간의 축하 기간 동안, 구자라트주의 전통 민속춤인 ‘가르바(Garba)’를 추고 있다.