천안문 앞에서 오성홍기 흔든 男스타 ‘시구 취소’…“돈 벌고 싶나” 댓글에 한 말 [월드픽]

대만 톱스타, 中 국경일에 오성홍기 흔들어

프로야구 시구 취소…“돈 못 벌어도 돼”

‘그 시절’ 주연 여배우는 ‘중국 찬양’ 합창

“중국 군사행동 옹호하면 ‘레드라인’” 경고

이미지 확대 대만의 유명 가수 겸 배우 우치롱(55)이 중국 국경일인 1일 중국 톈안먼(천안문) 광장에서 오성홍기를 흔들며 국경일을 축하하는 내용의 영상을 자신의 소셜미디어(SNS)에 올렸다. 자료 : 우치롱 웨이보 닫기 이미지 확대 보기 대만의 유명 가수 겸 배우 우치롱(55)이 중국 국경일인 1일 중국 톈안먼(천안문) 광장에서 오성홍기를 흔들며 국경일을 축하하는 내용의 영상을 자신의 소셜미디어(SNS)에 올렸다. 자료 : 우치롱 웨이보

이미지 확대 영화 ‘그 시절 우리가 좋아했던 소녀’(왼쪽)를 통해 국내에도 잘 알려진 대만 배우 천옌시가 중국 국경일인 1일 중국중앙(CC)TV의 특집 방송에서 공개된 국경일 홍보 영상에서 만리장성에 올라 ‘나의 조국’이라는 노래를 열창했다.(오른쪽) 자료 : 영화 ‘그 시절 우리가 좋아했던 소녀’ 스틸컷·중국중앙TV 닫기 이미지 확대 보기 영화 ‘그 시절 우리가 좋아했던 소녀’(왼쪽)를 통해 국내에도 잘 알려진 대만 배우 천옌시가 중국 국경일인 1일 중국중앙(CC)TV의 특집 방송에서 공개된 국경일 홍보 영상에서 만리장성에 올라 ‘나의 조국’이라는 노래를 열창했다.(오른쪽) 자료 : 영화 ‘그 시절 우리가 좋아했던 소녀’ 스틸컷·중국중앙TV

세줄 요약 대만 배우 우치롱이 국경절에 천안문 광장에서 오성홍기를 흔들며 친중 행보를 보이자 팬 반발이 거세졌다. 예정됐던 CPBL 시구는 건강 문제를 이유로 취소됐고, 그는 만리장성 영상과 중국을 ‘우리나라’라 부르는 발언으로 논란을 키웠다. 우치롱, 천안문 오성홍기 영상 공개

CPBL 시구 취소, 건강 문제 설명

친중 발언·행보에 대만 팬 반발 확산

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중국 국경절(10월 1일)을 틈타 일부 대만 연예인들이 잇달아 ‘친중’ 행보를 보여 자국 팬들에게 충격을 안기고 있다. 영화 ‘그 시절 우리가 좋아했던 소녀’의 여주인공으로 잘 알려진 배우 천옌시(43)가 중국 만리장성에 올라 중국을 찬양하는 노래를 부른 가운데, 이번에는 중화권의 톱스타인 배우 우치롱(55)이 천안문 앞에서 오성홍기를 흔들었다 예정됐던 대만프로야구(CPBL) 시구 행사가 취소되는 사태가 빚어졌다.9일 미러 미디어 등 대만 언론에 따르면 우치롱은 지난 1일 자신의 소셜미디어(SNS) 웨이보에 중국 베이징 톈안먼(천안문) 광장을 찾은 영상을 올렸다.영상에서 그는 오성홍기를 손에 들고 톈안먼 광장 한가운데에서 ‘만세’ 자세를 취하며 “국경절을 즐겁게 보내세요”라고 외쳤다.1988년 아이돌 그룹으로 데뷔한 그는 1990년대 카네시로 타케시(금성무), 쑤요펑(소유붕), 린즈잉(임지령)과 함께 ‘대만의 사소천왕(四小天王)’으로 불렸다. 2000년대에 활동 거점을 중국으로 옮겨 2011년 중국 사극 드라마 ‘보보경심’으로 톱스타 반열에 올랐고, 중국 배우 류시시와 결혼한 데 이어 중국에 자신의 회사를 설립했다.그의 노골적인 친중 행보에 대한 반감이 커지자 그의 예정됐던 프로야구 시구 행사가 취소됐다. 그는 4일 CPBL 푸방 가디언스의 홈경기에 시구자로 나설 예정이었지만, 구단 측은 “개인의 건강 문제”를 이유로 취소하고 티켓 환불에 나섰다.이후에도 그는 아랑곳않고 자신의 SNS에서 친중 행보를 이어갔다. 시구가 예정됐던 4일 그는 ‘건강 문제’를 반박하듯 만리장성 위에서 뛰어오르는 모습을 담은 영상을 올렸다. 또 다른 영상에서는 중국을 “우리나라”라고 언급했다.한 중국인 네티즌이 그의 SNS에 단 댓글에 대한 그의 답변도 자국 팬들에게 실망감을 안기기 충분했다. 한 중국인은 “중국에서 돈을 벌고 싶으면 지금의 입장을 유지하라”고 일갈했는데, 그는 “돈을 벌지 않아도 지금의 입장을 지킬 것”이라고 답했다.중국에서 활동하는 대만 연예인들은 2024년 대만 민주진보당의 3연임으로 양안관계가 악화된 상황에서 이전보다 뚜렷한 친중 행보를 걷고 있다. 자신의 SNS에 “대만 독립 반대”, “중국의 대만 포위 군사훈련 지지” 등 중국 당국을 대변하는 게시물을 올림은 물론, 국경절 등 중국의 기념일에 중국 방송에 출연해 중국을 찬양하는 노래를 부르기도 한다.앞서 대만 청춘영화 ‘그 시절’을 통해 ‘대만 첫사랑’으로 떠오른 천옌시는 1일 중국중앙(CC)TV의 특집 방송에 공개된 뮤직비디오에서 중국, 홍콩, 마카오 출신 연예인들과 함께 만리장성에 올라 중국을 찬양하는 ‘나의 조국’ 노래를 불렀다.그는 국경일에 앞서 사전 송출된 홍보 영상에서 만리장성에 올라 “조국의 아름답고 번영하는 미래를 기원합니다”라고 외치기도 했다.대만 당국은 이들의 친중 행보가 도를 넘을 가능성에 예의주시하고 있다. 중국 당국과 암암리에 협력해 중국의 군사 행동을 옹호하거나 대만의 주권을 부정하는 발언을 할 경우 대응한다는 입장이다.지난해 5월 대만 정부의 중국 담당 부처인 대륙위원회는 중국에서 활동하는 자국 연예인들이 중국의 군사 훈련과 무력 통일을 지지할 경우 ‘레드라인’으로 간주할 것이며, 중국 공산당 및 중국 군과 협력한 것이 드러날 경우 법에 따라 처벌할 것이라고 밝혔다.