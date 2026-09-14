한국 관광객도 많이 찾는 발리 절벽서 20대 여성 추락사…현지 경찰이 공개한 사진 [월드픽]

세줄 요약 인도네시아 발리 누사페니다의 켈링킹 해변 절벽에서 호주 관광객 29세 여성이 추락해 숨졌다. 구조대가 접근하기 전 2차 추락이 일어났고, 험한 지형과 높은 파고 탓에 구조는 1시간 30분가량 걸렸다. 현지 당국은 정확한 경위를 조사 중이다. 발리 켈링킹 해변 절벽서 호주 관광객 추락사

구조 전 2차 추락, 험지·파고 탓 후송 난항

현지 경찰, 위험 구역 접근과 표지 준수 당부

이미지 확대 인도네시아 발리 누사페니다의 유명 관광지인 켈링킹(클링킹·Kelingking) 해변. 위키피디아 닫기 이미지 확대 보기 인도네시아 발리 누사페니다의 유명 관광지인 켈링킹(클링킹·Kelingking) 해변. 위키피디아

인도네시아 발리 누사페니다의 유명 관광지인 켈링킹(클링킹·Kelingking) 해변 절벽에서 2026년 9월 12일 추락사한 호주 여성 관광객 시신을 들것으로 옮기는 현지 구조당국 관계자들. 현지 구조당국 제공 닫기 이미지 확대 보기 인도네시아 발리 누사페니다의 유명 관광지인 켈링킹(클링킹·Kelingking) 해변 절벽에서 2026년 9월 12일 추락사한 호주 여성 관광객 시신을 들것으로 옮기는 현지 구조당국 관계자들. 현지 구조당국 제공

이미지 확대 인도네시아 발리 누사페니다의 유명 관광지인 켈링킹(클링킹·Kelingking) 해변 절벽에서 2026년 9월 12일 추락사한 호주 여성 관광객 시신을 들것으로 옮기는 현지 구조당국 관계자들. 현지 구조당국 제공 닫기 이미지 확대 보기 인도네시아 발리 누사페니다의 유명 관광지인 켈링킹(클링킹·Kelingking) 해변 절벽에서 2026년 9월 12일 추락사한 호주 여성 관광객 시신을 들것으로 옮기는 현지 구조당국 관계자들. 현지 구조당국 제공

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한국 관광객들도 많이 찾는 인도네시아 발리의 인기 관광지에서 호주 관광객이 추락해 숨졌다.14일(현지시간) 영국 일간 가디언 보도와 현지 경찰에 따르면 호주 퀸즐랜드 출신의 여성 A(29)씨는 지난 12일 오전 발리에 속한 섬인 누사페니다의 유명 관광지 켈링킹(클링킹·Kelingking) 해변 절벽에서 떨어져 숨졌다.이 여성은 절벽 남쪽 면에 걸린 상태로 처음 발견됐으나, 구조대가 접근하기 전 해변 쪽으로 다시 떨어졌다. 추락 깊이는 약 80m로 파악됐다.사고는 한 관광객이 해변 안전요원에게 “절벽에 외국인이 걸려 있다”고 알리면서 알려졌다. 신고를 접수한 안전요원이 현장을 확인하고 지원을 요청하는 사이 2차 추락이 일어났다.험한 지형 탓에 구조는 난항을 겪었다. 처음엔 배를 이용한 해상 후송이 검토됐으나 파고가 높아 취소됐다. 결국 절벽 계단을 따라 들것을 사람이 옮기는 쪽으로 택했다. 경사가 급하고 통로가 좁아 구조 작업은 1시간 30분가량 걸렸다.A씨는 구급차로 병원으로 옮겨졌지만 결국 사망 판정을 받았다.누사페니다 상황대응팀 관계자는 “피해자는 오전 8시쯤 추락한 것으로 추정된다”라면서 “절벽 가장자리의 다른 길을 A씨가 임의로 찾다가 미끄러져 계곡으로 떨어졌다”라고 설명했다.켈링킹 해변은 높이 180m의 해안 절벽이 만들어낸 파노라마 전경으로 유명하다. 절벽 지형이 티라노사우루스를 닮았다고 해서 ‘T-렉스 베이’로도 불린다. 소셜미디어(SNS) 인증 사진 명소로 떠오르면서 발리 최다 인기 관광지 중 하나가 됐다.호주 외교통상부는 유가족에게 영사 지원을 제공하고 있다고 밝혔다. 데이비드 크리사풀리 퀸즐랜드주 총리도 14일 기자들과 만나 “너무나도 슬픈 일”이라고 말했다.켈링킹 해변은 그 인기에 비해 접근성이 열악하다는 평가도 받는다. 전망을 내려다보는 절벽 상층부 전망대에서 해변까지 내려가는 길은 경사가 급하고 노면이 불안정해 왕복 2시간가량 걸린다. 막상 해변에 내려가도 조류가 강해 일년 내내 수영이 금지돼 있다.전망대 주변도 사진을 찍으려는 관광객들이 몰려 항상 붐빈다. 그러나 안전 펜스나 감시·관리 인력은 부족하다고 가디언은 지적했다.누사페니다 경찰은 사고 직후 “절벽 구역 등 위험 지역에 접근하지 말고 안전 표지판을 준수해 달라”고 당부했다.이곳은 지난해 민간 개발업체가 도보 접근로를 대체할 높이 182m의 대형 유리 엘리베이터를 설치하겠다며 공사를 시작하며 국제적 논란에 휘말리기도 했다. 관광객의 편의를 명분으로 내세웠지만, 본래의 자연경관을 훼손한다는 비판도 쏟아졌다.발리 주지사는 지난해 11월 업체에 공사 중단을 명령하며 6개월 내에 철골 구조를 철거하라고 지시했으나 법적 다툼이 길어지며 금속 골조가 여전히 절벽면에 그대로 남아 있는 상태다.현지에서는 안전 대책 없이 관광객 유입 늘리기에만 치중해 온 개발 방식이 이번 사고의 배경이라는 지적이 나온다.현지 당국은 이번 사고의 정확한 경위를 조사 중이다.