[포토] 네팔 대홍수 후 ‘첫 다리 개통’

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지난 10일(현지시간) 네팔 중북부 바그마티주 누와코트 데비가트 지역에서 트리슐리강을 지나는 조립식 철제 임시 교량이 완공, 개통됐다.오른쪽 새 다리 왼쪽에 대홍수로 부서진 기존 다리 잔해가 보인다.