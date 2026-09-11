국제 아시아·오세아니아 [포토] 네팔 대홍수 후 ‘첫 다리 개통’ 입력 2026-09-11 14:27 수정 2026-09-11 14:27 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/international/asia-oceania/2026/09/11/20260911800003 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 지난 10일(현지시간) 네팔 중북부 바그마티주 누와코트 데비가트 지역에서 트리슐리강을 지나는 조립식 철제 임시 교량이 완공, 개통됐다.오른쪽 새 다리 왼쪽에 대홍수로 부서진 기존 다리 잔해가 보인다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 네팔에서 새로 개통된 교량의 종류는? 조립식 철제 임시 교량 영구 콘크리트 교량