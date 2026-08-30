[포착] 주택가 골목 성관계 후 공항서 체포, 그 후…발리 주민들 정화의식 나서

세줄 요약 인도네시아 발리의 주택가 골목에서 공공장소 음란행위를 한 호주 남성이 공항에서 체포돼 추방됐다. 주민들은 CCTV 장면에 충격을 받고, 나쁜 기운을 없애겠다며 범행 장소에서 힌두교 정화 의식을 열었다. 발리 주택가 골목 성행위 적발

공항 출국 직전 호주 남성 체포

주민들 범행 장소 정화 의식 진행

2026년 8월 22일(현지시간) 오후 6시 30분쯤 인도네시아 발리 바둥군 북(北)쿠타의 한 주택 진입로에서 남녀가 성관계를 가지는 모습을 현지 주민이 목격하는 장면. 틱톡 캡처 닫기 이미지 확대 보기 2026년 8월 22일(현지시간) 오후 6시 30분쯤 인도네시아 발리 바둥군 북(北)쿠타의 한 주택 진입로에서 남녀가 성관계를 가지는 모습을 현지 주민이 목격하는 장면. 틱톡 캡처

2026년 8월 22일(현지시간) 오후 6시 30분쯤 인도네시아 발리 바둥군 북(北)쿠타의 한 주택 진입로에서 남녀가 성관계를 가지는 모습을 현지 주민이 목격하는 장면. 틱톡 캡처 닫기 이미지 확대 보기 2026년 8월 22일(현지시간) 오후 6시 30분쯤 인도네시아 발리 바둥군 북(北)쿠타의 한 주택 진입로에서 남녀가 성관계를 가지는 모습을 현지 주민이 목격하는 장면. 틱톡 캡처

이미지 확대 인도네시아 발리의 한 주택가에서 남녀가 성관계를 가지는 모습이 목격된 이후 주민들이 정화 의식을 벌이고 있다. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 인도네시아 발리의 한 주택가에서 남녀가 성관계를 가지는 모습이 목격된 이후 주민들이 정화 의식을 벌이고 있다. 인스타그램 캡처

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인도네시아 발리의 한 주택가 골목에서 성행위를 하다 적발된 남성이 공항에서 체포된 가운데 현지 주민들이 범행 장소에서 정화 의식에 나섰다.호주 매체 뉴스닷컴 등에 따르면 호주 국적의 빌리 아스피널(27)은 지난 22일(현지시간) 오후 6시 30분쯤 발리 바둥군 북(北)쿠타의 한 주택 진입로에서 신원 미상의 외국 여성과 성관계를 가진 혐의(공공장소 음란행위)를 받았다.틱톡과 유튜브 등 소셜미디어(SNS)에는 당시 꽃과 음식 등 제물을 가지고 나오던 주민 여성이 두 사람의 성행위를 보고 깜짝 놀라 멈칫하는 상황이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상이 확산했다. 발리에서는 집 앞에 꽃과 음식 등 제물을 놓는 종교적 풍습이 있다.이 주민은 그들에게 그러면 안 된다고 소리쳤지만, 문제의 남녀가 아랑곳하지 않자 결국 자리를 피했다.문제의 남성은 지난 25일 발리 응우라 라이 공항에서 출국하려다 체포됐다. 경찰이 CCTV 영상 분석을 통해 그의 신원을 특정해 이민관리정보시스템에 관심 대상으로 지정, 그가 출입국 심사대를 통과할 때 체포한 것이다.아스피널은 경찰서로 연행돼 공공장소 음란행위 혐의로 입건됐다.그는 경찰 조사에서 범행을 인정하면서도 당시 술에 취한 상태였으며, 상대 여성은 클럽에서 만난 외국 여성으로 이름이나 국적은 알지 못한다고 주장했다.공공장소 음란행위죄는 재판에 넘겨져 유죄가 선고되면 벌금형 또는 최대 1년의 징역형에 처할 수 있다.그러나 집주인을 비롯한 주민들이 고소를 취하하면서 사건은 이민국으로 이관됐고, 이민국은 지난 28일 그를 호주로 추방했다.그가 호주에서 정비공으로 일하는 것으로 알려진 가운데 그의 부모는 호주 9뉴스에 “아들과 아직 연락이 닿지 않았으며, 아들이 귀국하면 통화할 계획”이라고 말했다.발리에서는 공공장소에서 성관계를 가지면 주변에 나쁜 기운을 가져온다는 믿음이 있다.이에 지난 27일 집주인 등 주민 9명은 나쁜 기운을 없애기 위해 힌두교의 정화 의식을 벌였다.발리에서는 외국인 관광객들이 현지 문화를 제대로 알지 못하고 공공장소나 종교 사원 근처에서 과도한 노출을 하거나 성행위를 하다가 적발돼 형사 처벌을 받는 사례가 반복되고 있다.