“흡연자는 철창 안으로?” 황당 ‘감옥 흡연구역’ 생겨난 도시…우리나라는?

타이베이 시내 한복판 ‘철창 흡연구역’

‘금연 도시’ 선포에 시내 곳곳 설치

“간접흡연 피해” 지적에 철거

서울 공공 실외 흡연구역 133곳

이미지 확대 대만 타이베이시 공관 상권에 설치됐던 흡연부스. 자료 : 스레드 닫기 이미지 확대 보기 대만 타이베이시 공관 상권에 설치됐던 흡연부스. 자료 : 스레드

이미지 확대 대만 타이베이 시내에 설치된 흡연부스. 자료 : 스레드 닫기 이미지 확대 보기 대만 타이베이 시내에 설치된 흡연부스. 자료 : 스레드

이미지 확대 직장인들이 흡연구역에서 담배를 피우는 모습. 뉴시스 자료사진. 닫기 이미지 확대 보기 직장인들이 흡연구역에서 담배를 피우는 모습. 뉴시스 자료사진.

세줄 요약 대만 타이베이 도심 한복판에 철창 형태의 흡연구역이 생겨 SNS에서 조롱과 비판이 쏟아졌다. 보행자 간접흡연 우려가 커지자 시는 결국 철거했다. 한국도 금연구역은 늘었지만 실외 흡연시설은 부족해 길거리 흡연과 민원이 반복되고 있다. 타이베이 도심 철창형 흡연구역 설치 논란

간접흡연 우려와 시민 비판 속 철거 결정

한국도 흡연시설 부족으로 길거리 흡연 지속

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흡연구역이 부족하다고 호소하는 흡연자와 불편을 호소하는 비흡연자 간의 입장 차이 탓에 흡연구역을 둘러싼 갈등은 끊이지 않는다. 대만 수도 타이베이에서는 도심 한복판에 황당한 흡연구역이 마련돼 있는 사실이 뒤늦게 도마에 올라 철거됐는데, 이는 흡연구역의 적절한 위치와 형태에 대한 사회적 논란을 불러일으켰다.싼리신문 등 대만 언론에 따르면 소셜미디어(SNS)에서는 타이베이 시내 한복판에 세워진 ‘철창’ 형태의 흡연구역이 확산하며 갑론을박을 낳았다.번화가이자 대학가로 유동인구가 많은 공관 상권의 보행로에 설치된 이 흡연구역은 성인 남성 키 높이의 철제 울타리로 사방을 둘러싼 형태였다.네티즌들은 SNS에서 “흡연구역이 개집 같다”, “설치미술이냐” 등의 반응을 보였다. 특히 담배 연기를 차단할 수 있는 장치가 전혀 없어 길을 걷는 보행자들이 간접흡연에 노출될 수밖에 없다는 지적이 제기됐다.몇몇 시의원들이 문제를 제기하자 타이베이시는 지난 26일 해당 흡연구역을 철거했다. 그러면서 “각계각층의 의견을 경청하고 지속적으로 개선해나갈 것”이라고 밝혔다.야당인 중국국민당 소속 장완안 타이베이 시장은 올해 들어 ‘금연 도시’ 구상을 선포했다. 대표적인 번화가인 시먼딩은 지난 6월부터 금연구역으로 지정됐으며, 시내 주요 지점에 담배 연기 유출을 차단하는 음압 흡연실이 설치됐다.그 밖에 100여 곳의 공공 흡연구역도 설치됐는데, 이들 흡연구역이 연기를 차단할 수 있는 설비가 갖춰있지 않아 보행자들의 간접흡연 피해를 초래한다는 지적이 나온다. 화분과 울타리 등을 설치해 보행로와 분리시켰지만, 담배 연기가 보행로로 퍼져나갈 수밖에 없는 구조인 탓이다.흡연구역을 둘러싼 이해 충돌은 우리나라에서도 벌어지고 있다. 서울시에 따르면 시내 금연구역은 2022년 29만 7539곳에서 지난해 30만 3859곳으로 6320곳 늘었지만, 공공 실외 흡연시설은 같은 기간 100곳에서 133곳으로 33곳 증가하는 데 그쳤다.흡연시설이 부족한 탓에 흡연자들은 보행로 한편에 모여 흡연을 하는 모습을 쉽게 볼 수 있다. 누군가 길바닥에 놓아둔 캔이 재떨이가 돼 흡연자들이 모여들기도 한다.반면 비흡연자들은 유동인구가 많은 지역에 설치된 흡연시설로 인해 간접흡연 피해를 본다고 호소한다. 인근 상인 등에게는 흡연구역이 민원의 대상이기도 하다.특히 지난 4월 시행된 담배사업법에 따라 액상형 전자담배도 법적으로 담배로 분류돼 흡연구역에서만 피울 수 있게 되면서, 흡연구역의 수요와 공급 간의 불균형 문제는 더 심해질 것으로 보인다.