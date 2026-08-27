인도 청년 다시 거리로… ‘이번엔 ‘공시 문제 유출’

부정 의혹에 시험 취소·개혁 요구

주총리 관저 행진 중 수십명 체포

이미지 확대 공정한 사회 원할 뿐인데 25일(현지시간) 인도 비하르주 파트나에서 주정부 공무원시험 문제 유출 등을 항의하는 시위대가 주총리 관저를 향해 행진을 시도하자 경찰이 이들을 해산시키기 위해 물대포를 쏘고 있다.

파트나 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 공정한 사회 원할 뿐인데 25일(현지시간) 인도 비하르주 파트나에서 주정부 공무원시험 문제 유출 등을 항의하는 시위대가 주총리 관저를 향해 행진을 시도하자 경찰이 이들을 해산시키기 위해 물대포를 쏘고 있다.

파트나 AFP 연합뉴스

세줄 요약 인도 비하르주 파트나에서 대학생과 실업 청년 수백명이 공무원 시험 문제 유출 의혹에 항의하며 시위했다. 이들은 시험 취소와 제도 개혁을 요구하며 주총리 관저로 행진을 시도했고, 경찰과 충돌해 수십명이 체포됐다. 비하르주 청년들, 공무원 시험 유출 의혹 규탄

시험 취소·제도 개혁 요구하며 행진 시도

경찰과 충돌, 수십명 체포되며 긴장 고조

2026-08-27 12면

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인도에서 의과대학 입학시험 문제 유출 사태로 교육부 장관이 물러난 지 한 달 만에 시험 문제 유출을 규탄하는 시위가 또다시 벌어졌다.25일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 이날 인도 동부 비하르주 주도 파트나에서 대학생과 실업 청년 수백명이 시위에 나섰다. 이들은 지난해 치러진 주정부 공무원 시험 문제가 유출되는 등 부정이 있었다며 해당 시험 취소와 제도 개혁을 요구하며 주총리 관저로 행진을 시도하다 경찰과 충돌했다. 이 과정에서 시위 참가자 수십명이 경찰에 체포됐다.지난해 12월 실시된 해당 시험에는 약 30만명이 응시했으며 두 차례의 시험과 면접을 거쳐 2000여명이 지난 6월 채용됐다. 주정부는 시험을 치를 당시 문제 유출 의혹을 부인했으나 로이터통신에 따르면 한 시험장에서는 재시험이 치러진 것으로 알려졌다. 당초 실업 청년들이 공공부문 일자리 확대를 요구하며 시작된 이번 시위는 시험 유출 의혹이 불거지고 대학생들이 가세하면서 확대됐다.인도에서는 지난달 Z세대 온라인 단체 ‘바퀴벌레국민당’(CJP)이 주도한 대규모 청년 시위가 뉴델리에서 시작된 이후 다른 지역에서도 유사한 시위가 이어지고 있다. 비하르주 인근 자르칸드주에서도 청년 시위가 발생해 해당 지역 공무원 시험이 취소되기도 했다.한편 CJP는 정부가 교육부 장관 사퇴 이후 입시생 유가족 보상, 시위 참가자에 대한 고발 철회 등 약속을 이행하고 있지 않다며 다음달 초 뉴델리에서 대규모 행진을 벌이기로 했다.