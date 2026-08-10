국제 아시아·오세아니아 [포토] 몬순 폭우로 ‘물에 잠긴 자전거’ 입력 2026-08-10 16:41 수정 2026-08-10 16:41 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/international/asia-oceania/2026/08/10/20260810800007 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 10일(현지 시간) 필리핀 메트로 마닐라 케손시티 바공 실랑간 마을에 몬순 폭우가 내린 뒤 어린이용으로 보이는 자전거 한 대가 물에 잠겨 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 폭우가 발생한 필리핀 지역은 어디인가? 케손시티 마닐라시