훼손된 시신으로 발견된 공원 관리인… “18개월 호랑이가 ‘먹잇감’ 오인 공격” [월드픽]

세줄 요약 태국 야생동물 보호구역에서 48세 공원 관리인이 18개월 된 호랑이의 공격을 받아 숨졌다. 당국은 관리인이 숙소 테라스에서 잠들어 있었고, 호랑이가 이를 먹잇감으로 착각했을 가능성이 크다고 봤다. 보호구역은 감시를 강화하고 임시 폐쇄됐다. 태국 보호구역서 공원 관리인 호랑이 공격 사망

18개월 새끼 호랑이, 누운 자세를 먹잇감 오인

보호구역 임시 폐쇄, 감시·안전조치 강화

이미지 확대 지난 5일(현지시간) 태국 우타이타니주 후아이카카엥 야생동물 보호구역에서 40대 관리인이 잠을 자던 중 생후 18개월 호랑이(사진)의 공격을 받아 숨지는 사고가 발생했다. 사진은 과거 감시 카메라에 포착된 해당 호랑이의 모습으로, 이번 사건 당시 촬영된 사진은 아님. 태국 국립공원·야생동식물보호청(DNP) 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 5일(현지시간) 태국 우타이타니주 후아이카카엥 야생동물 보호구역에서 40대 관리인이 잠을 자던 중 생후 18개월 호랑이(사진)의 공격을 받아 숨지는 사고가 발생했다. 사진은 과거 감시 카메라에 포착된 해당 호랑이의 모습으로, 이번 사건 당시 촬영된 사진은 아님. 태국 국립공원·야생동식물보호청(DNP) 제공

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호랑이가 관리인을 공격해 숨지게 하고 일부를 먹어 시신을 훼손한 사고가 태국의 한 야생동물 보호구역에서 발생했다. 태국 정부는 사고 원인이 호랑이의 어린 나이에 있다고 분석하면서 상습적으로 사람을 공격하는 습성은 없다고 했다.지난 7일 더네이션, 방콕포스트 등 현지 매체에 따르면 태국 국립공원·야생동식물보호청(DNP)은 이날 기자회견에서 서부 우타이타니주(州) 후아이카카엥 야생동물 보호구역에서 발생한 관리인 사망 사고는 호랑이와의 “우연히 일어난” 만남 때문이었다고 밝혔다.앞서 지난 5일 아침 해당 야생동물 보호구역 내 개울가에서 48세 공원 관리인 사카린 위차찬이 심하게 훼손된 시신으로 발견됐다.조사 결과 관리인은 같은 날 새벽 발견 지점에서 200m 떨어진 숙직 초소에서 잠을 자던 중 호랑이의 공격을 받았으며, 호랑이가 모기장째로 피해자를 끌고 간 것으로 파악됐다.관리인은 당시 야생동물로부터 보호받을 수 있는 밀폐된 건물 내부가 아니라 건물 바깥쪽 테라스에서 모기장을 치고 잠을 자던 중 사고를 당한 것으로 전해졌다.보호청은 이번 사건 핵심 원인 중 하나로 호랑이의 어린 나이를 지목했다. 문제의 호랑이는 아피냐라는 이름의 암컷 호랑이가 낳은 18개월 된 수컷 새끼 3마리 중 한 마리로, 사냥을 배우고 주변 환경을 탐색하는 등 독립적으로 움직이기 시작할 시기가 됐다는 것이다.이 호랑이는 당시 관리인이 누워서 자고 있던 자세를 보고 먹잇감으로 판단해 공격했을 가능성이 있다고 보호청은 설명했다. 보호구역 관계자들은 야생 호랑이는 보통 사람이 서 있거나 사람의 소리를 들으면 대개 물러난다고 부연했다.보호청은 이번 사건 외 반복적으로 발생한 호랑이의 공격이 없었고, 해당 호랑이가 인간을 주요 먹잇감으로 인식하기 시작했다는 징후도 없다고도 했다.사건 이후 해당 호랑이의 위치는 아직 파악되지 않은 상태다. 보호구역 측은 감시카메라를 추가로 설치해 모니터링을 강화하고 호랑이가 발견되면 추적 장비도 부착할 계획이다. 호랑이가 정상적인 행동 패턴을 유지한다면 기존 서식지에 그대로 두고, 만약 사람을 다시 공격하려는 기미가 보이면 다른 조처를 한다는 방침이다.보호청은 보호구역 측에 직원들이 혼자서 돌아다니는 일을 피하고, 어두운 곳에 조명을 늘리며, 잠을 잘 때는 야생동물로부터 안전한 숙소 내부에서 잘 것 등을 지시했다.보호구역은 당국이 해당 호랑이를 수색하는 동안 임시 폐쇄됐다.이 보호구역에서 호랑이가 사람을 공격한 것은 28년 만으로, 1998년 숙소 뒤편에서 빨래를 하던 직원이 호랑이에게 오른팔을 물렸으나 동료 직원의 경고 사격으로 목숨을 건진 일이 있었다.