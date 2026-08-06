남성 활력증진에 좋다더니 심장질환에 치명적…발기부전치료제 넣은 꿀 적발된 싱가포르 [월드픽]

세줄 요약 싱가포르 식품청이 온라인 판매 식품 3종에서 허가받지 않은 의약품 성분을 확인해 판매 중단을 권고했다. 남성 활력 증진을 내세운 꿀에서는 타다라필이, 보리싹 분말에서는 센노사이드가, 건강보조제에서는 덱사메타손이 검출됐다. 활력증진 꿀 등 3종에서 불법 성분 검출

타다라필·센노사이드·덱사메타손 확인

싱가포르 당국, 판매 중단과 삭제 조치

이미지 확대 꿀 자료 이미지. 픽사베이 닫기 이미지 확대 보기 꿀 자료 이미지. 픽사베이

이미지 확대 발기부전 치료제 성분인 타다라필이 검출된 말레이시아산 꿀. 싱가포르식품청(SFA) 제공 닫기 이미지 확대 보기 발기부전 치료제 성분인 타다라필이 검출된 말레이시아산 꿀. 싱가포르식품청(SFA) 제공

이미지 확대 변비 완화 치료제 성분인 센노사이드가 검출된 보리싹분말 제품. 싱가포르식품청(SFA) 제공 닫기 이미지 확대 보기 변비 완화 치료제 성분인 센노사이드가 검출된 보리싹분말 제품. 싱가포르식품청(SFA) 제공

이미지 확대 스테로이드 성분인 덱사메타손이 검출된 말레이시아산 건강 보조제. 싱가포르식품청(SFA) 제공 닫기 이미지 확대 보기 스테로이드 성분인 덱사메타손이 검출된 말레이시아산 건강 보조제. 싱가포르식품청(SFA) 제공

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싱가포르에서 남성 활력 증진 효과가 있다고 알려진 수입 꿀에서 발기부전 치료제 성분이 나와 관련 당국이 판매 중단 조치를 내렸다.싱가포르 식품청(SFA)은 최근 보도자료를 통해 온라인에서 판매된 식품 3종에서 허가받지 않은 의약품 성분이 발견됐다고 밝혔다.문제가 된 식품은 각각 액상 꿀, 음료용 보리싹 분말, 건강 보조제였다.꿀 제품인 ‘B 솔루션 허니’는 말레이시아산으로 “남성 활력 증진에 효과가 있다”고 홍보됐다. 한 상자에 소포장된 10봉이 들어 있는데, 업체 측은 “5~7일마다 한 포씩 물과 함께 섭취하면 30분 안에 효과가 나타난다”고 설명했다.그러나 이 제품에서는 발기부전 치료에 사용되는 처방약인 타다라필이 검출됐다. 타다라필은 발기부전과 전립선 비대증 치료에 쓰는 의약품 성분으로, 오리지널 약은 시알리스다.타다라필의 중대한 부작용으로는 심장마비, 뇌졸중, 두통, 편두통, 불규칙적인 심장 박동, 고통스럽고 매우 오래 지속되는 발기 등이 있다. 특히 심장 질환이 있는 환자의 경우 심각한 위험을 초래할 수 있다고 SFA는 지적했다. 심장약을 복용하는 환자나 특히 질산염을 함유한 약물을 복용하는 환자는 치명적인 저혈압을 겪을 수 있다.또 다른 제품은 식물성 음료 믹스 보리 새싹 분말로 대만산이다. 이 제품에서는 변비 완화에 사용되는 센노사이드가 함유돼 있는 것으로 밝혀졌다.센노사이드는 복통, 경련, 설사, 혈중 칼륨 수치 저하로 인한 근육 약화 또는 경련 등의 부작용이 있다. 장기간 사용 시 탈수 및 장 근육의 과도한 이완으로 인해 배변 횟수가 줄어들고 만성 변비와 같은 장 운동 저하가 발생할 수 있다. 다이어트 식품 등에 사용이 엄격히 금지된 물질이기도 하다.말레이시아산 건강 보조제에서는 합성 스테로이드 성분인 덱사메타손이 검출됐다. 이 물질은 시야 흐림, 과도한 모발 성장, 생리 불순, 여드름, 두통, 쿠싱 증후군 등의 부작용이 있으며, 과다 복용할 경우 환각, 전해질 및 체액 불균형 등의 증상도 나타날 수 있다.SFA는 각 판매업체에 즉시 판매 중단 권고를 내렸고, 제품이 판매되는 사이트 등에서 해당 제품을 삭제하도록 했다.SFA는 소비자들에게 출처가 불분명하거나 효능이 검증되지 않은 식품은 구매 전 관련 정보를 충분히 찾는 등 유의할 것을 당부했다.