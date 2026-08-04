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인도네시아 여객선 승객 구조

인도네시아 동자바주 해상을 이동하다 대형 화재가 발생한 선박에서 구조된 승객이 3일(현지시간) 구조대원의 등에 업혀 이동하고 있다. 여객선 ‘무티아라 센타사 2호’에서 발생한 화재로 바다에 뛰어든 승객 수십명을 포함해 모두 238명이 구조됐으며 총 5명이 숨지고 28명이 실종됐다.

수라바야 로이터 연합뉴스