반나체로 붙잡힌 온몸 문신男 “어린 남매 살해, 오토바이 때문”… 러시아인 실종 사건에 태국 ‘발칵’ [월드픽]

세줄 요약 태국 경찰이 러시아인 남매 실종 사건의 용의자 2명을 체포했다. 이들은 파타야 인근에서 남매를 살해한 뒤 시신을 수풀에 묻고, 범행에 쓴 오토바이를 묘지에 숨긴 것으로 조사됐다. 경찰은 CCTV와 목격자 진술로 도주 경로를 추적해 검거했다. 태국서 러시아인 남매 실종 사건 수사 착수

용의자 2명 사깨오주 과수원에서 체포

남매 시신 수풀 매장, 오토바이 은폐

이미지 확대 태국 파타야에서 발생한 러시아인 남매 실종 사건 용의자들이 사건 발생 5일 만인 지난달 31일(현지시간) 체포됐다. 남매는 시신으로 발견됐다. 사진은 태국 동부 사깨오주 왕솜분 지역의 용안밭에서 현지 경찰이 주범 타나 케르통(43)을 체포하는 모습. 사깨오 경찰 제공 닫기 이미지 확대 보기 태국 파타야에서 발생한 러시아인 남매 실종 사건 용의자들이 사건 발생 5일 만인 지난달 31일(현지시간) 체포됐다. 남매는 시신으로 발견됐다. 사진은 태국 동부 사깨오주 왕솜분 지역의 용안밭에서 현지 경찰이 주범 타나 케르통(43)을 체포하는 모습. 사깨오 경찰 제공

이미지 확대 태국 파타야에서 발생한 러시아인 남매 실종 사건 용의자들이 사건 발생 5일 만인 지난달 31일(현지시간) 체포됐다. 남매는 시신으로 발견됐다. 사진은 태국 동부 사깨오주 왕솜분 지역의 용안밭에서 현지 경찰이 공범 통차이 스리닐(39)을 체포해 심문하는 모습. 사깨오 경찰 제공 닫기 이미지 확대 보기 태국 파타야에서 발생한 러시아인 남매 실종 사건 용의자들이 사건 발생 5일 만인 지난달 31일(현지시간) 체포됐다. 남매는 시신으로 발견됐다. 사진은 태국 동부 사깨오주 왕솜분 지역의 용안밭에서 현지 경찰이 공범 통차이 스리닐(39)을 체포해 심문하는 모습. 사깨오 경찰 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

며칠간 태국을 떠들썩하게 한 러시아인 남매 실종 사건의 용의자들이 현지 경찰의 수색 끝에 붙잡혔다. 남매는 시신으로 발견됐다.지난달 31일(현지시간) 현지 경찰 발표를 인용 보도한 방콕포스트 등에 따르면 러시아인 남매 실종 사건 용의자인 타나 케르통(43)과 통차이 스리닐(39)이 캄보디아와 접한 태국 동부 사깨오주 왕솜분 지역에서 용안(롱간)밭에 숨어 있던 중 체포됐다.이들이 체포된 곳은 남매가 어머니와 함께 살던 파타야에서 동쪽으로 130㎞ 이상 떨어진 지역이었다. 경찰이 공개한 사진에는 속옷만 입은 채 온몸의 문신을 드러내고 있는 범인들이 왕솜분 지역 과수원에서 체포되는 모습이 담겼다.이번 사건 수사는 일요일이던 지난달 26일 남매의 어머니가 딸 디아나 나지모바(22)와 아들 로만 나지모프(17)가 실종됐다고 신고하면서 시작됐다.남매와 어머니 등 일가족 3명은 2021년 러시아에서 태국으로 건너왔고 3년 전부터 파타야에 정착해 살고 있었다.경찰은 남매가 실종 당일 아침 오토바이를 렌트해 타고 간 것으로 확인했고, 해당 오토바이가 분해된 상태로 인근의 한 묘지에 반쯤 묻혀 있는 것을 찾아냈다.이어 누군가가 묘지에 오토바이를 묻는 장면을 목격한 사람들을 조사해 용의자 2명의 신원을 파악했다.경찰은 이후 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석을 통해 이들이 사깨오주 방향으로 도주한 것을 확인하고 수색을 벌여왔다.범인 중 한 명인 통차이는 남매를 살해한 당일 아침 또 다른 범인인 타나가 운전하는 오토바이 뒷좌석에 타고 러시아인 남매를 뒤쫓았다고 경찰에 진술했다.이들은 남매가 탄 오토바이를 멈추게 한 뒤 남매를 살해했고, 촌부리주 방람웅 지역의 한 수풀에 구덩이를 파고 시신을 매장했다. 오토바이는 범행 은폐를 위해 그곳과 떨어진 오래된 묘지에 묻었다.통차이는 타나가 총으로 남매를 살해했으며 자신을 협박해 시신 매장을 돕게 했다고 주장했다. 또 당시 약물에 취해 있어 제대로 판단할 수 없어 그의 지시를 따를 수밖에 없었다고도 했다.타나는 남매 중 동생인 로만을 총으로 쏴 죽이고, 누나인 디아나를 폭행해 죽음에 이르게 했다고 시인한 것으로 전해졌다. 다만 그는 디아나에 대한 성폭행은 하지 않았다고 주장했으며, 살해 동기는 피해자들의 오토바이를 뺏기 위한 것이었다고 말했다.남매의 시신은 수습 후 인근 병원으로 보내졌고, 정확한 사인 파악을 위해 부검할 예정이다.경찰은 피의자들을 상대로 추가 조사를 벌이고 있다.