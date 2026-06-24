“악취에 구더기 가득” 쓰레기통서 17세 소녀 시신 발견… 범인은 16세 남친, 태국 ‘발칵’

세줄 요약 태국 라용주 길가 쓰레기통에서 심하게 부패한 17세 소녀 시신이 발견됐다. 경찰은 문신과 가족 진술로 신원을 확인했고, 복부 자상이 사망 원인으로 추정했다. 체포된 16세 남자친구는 여자친구의 외도를 의심해 질투심에 살해했다고 인정했다. 태국 라용주 쓰레기통서 부패 시신 발견

문신과 가족 진술로 17세 소녀 신원 확인

16세 남자친구, 질투심 살해 혐의 자백

이미지 확대 지난 18일(현지시간) 태국 라용주 한 마을 길가의 쓰레기통에서 17세 소녀의 시신이 발견된 가운데 범인은 16세 남자친구인 것으로 밝혀졌다. 사진은 시신이 담겨 있던 쓰레기통(왼쪽)과 신원 확인에 결정적 역할을 한 등 문신이 보이는 생전 피해자 모습(사진 일부 모자이크 처리함). 타이랏뉴스·아마린TV 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 18일(현지시간) 태국 라용주 한 마을 길가의 쓰레기통에서 17세 소녀의 시신이 발견된 가운데 범인은 16세 남자친구인 것으로 밝혀졌다. 사진은 시신이 담겨 있던 쓰레기통(왼쪽)과 신원 확인에 결정적 역할을 한 등 문신이 보이는 생전 피해자 모습(사진 일부 모자이크 처리함). 타이랏뉴스·아마린TV 유튜브 캡처

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길가에 있는 쓰레기통에서 젊은 여성 시신이 심하게 부패한 상태로 발견된 사건이 태국에서 일어난 가운데 피해자는 미성년자로 확인됐으며, 남자친구에 의해 살해된 것으로 드러나 충격을 더하고 있다.지난 19일(현지시간) 방콕포스트, 타이랏 등 현지 매체 보도에 따르면 전날 라용주(州) 한 마을 길가의 쓰레기통에서 젊은 여성으로 추정되는 시신이 발견됐다.쓰레기 수거 트럭을 타고 온 50대 환경미화원은 작업 도중 유독 악취가 진동하는 해당 쓰레기통을 발견했다. 쓰레기통 주변에는 파리가 들끓었고 뚜껑을 열자 구더기가 가득했다.환경미화원은 쓰레기통 속 내용물을 트럭에 옮겨 실었고 압축기가 작동했는데 이때 쓰레기봉투 하나가 터지면서 사람의 시신이 드러났다.해당 시신의 머리카락은 붉은색이었으며, 등 전체와 오른쪽 가슴에 문신이 새겨져 있었다.현지 경찰은 초기 조사에서 숨진 여성의 나이를 20세 전후로 추정했다. 심각한 부패 상태로 미뤄 시신이 발견되기 전 최소 4~5일 전에 사망한 것으로 봤다.추가 수사 결과 경찰은 법의학자 소견에 따라 피해자 복부에서 발견된 자상이 사망 원인으로 추정된다며, 범인이 살해 후 범죄를 은폐하기 위해 쓰레기통에 유기한 것으로 보인다고 밝혔다.시신은 부패 정도가 심했으나, 문신이 신원을 확인하는 데 결정적 역할을 했다. 부모는 시신이 딸의 인상착의와 일치한다고 확인했으며, 17세인 딸이 약 일주일 전 실종됐다고 전했다.경찰은 이후 피해자의 16세 남자친구를 추적해 체포했다.체포된 피의자는 처음에는 경찰 조사에서 모든 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.그러나 경찰이 시신 운반에 사용된 삼륜 오토바이 사진 등 증거를 제시하자 범행을 실토했다.그는 여자친구가 다른 남자와 연락하는 것을 의심해 질투심에 사로잡혀 살해했다는 취지로 자백했다. 그는 여자친구와 심하게 다투다가 직장에서 사용하던 두리안 손질용 칼로 3차례 찔렀다고 했다.피의자는 범행 후 시신을 검은색 가방에 넣은 뒤 오토바이 사이드카에 싣고 이동해 길가의 쓰레기통에 버렸다고 인정했다.