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열흘 만에 극적인 포옹

입력 2026-05-31 18:44
수정 2026-05-31 18:44
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열흘 만에 극적인 포옹
열흘 만에 극적인 포옹 라오스에서 폭우로 침수된 동굴에 갇혀 있다 지난 30일 구조된 남성들이 서로를 끌어안고 있다. 사이솜분주 롱쨍 지역 동굴에서 열흘간 갇혀 있던 남성 주민 7명 중 1명이 전날 구조된 데 이어 이날 4명도 무사히 동굴을 빠져나왔다. 나머지 2명은 여전히 실종 상태다.
사이솜분 AFP 연합뉴스


라오스에서 폭우로 침수된 동굴에 갇혀 있다 지난 30일 구조된 남성들이 서로를 끌어안고 있다. 사이솜분주 롱쨍 지역 동굴에서 열흘간 갇혀 있던 남성 주민 7명 중 1명이 전날 구조된 데 이어 이날 4명도 무사히 동굴을 빠져나왔다. 나머지 2명은 여전히 실종 상태다.

사이솜분 AFP 연합뉴스

2026-06-01 12면
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