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열흘 만에 극적인 포옹

라오스에서 폭우로 침수된 동굴에 갇혀 있다 지난 30일 구조된 남성들이 서로를 끌어안고 있다. 사이솜분주 롱쨍 지역 동굴에서 열흘간 갇혀 있던 남성 주민 7명 중 1명이 전날 구조된 데 이어 이날 4명도 무사히 동굴을 빠져나왔다. 나머지 2명은 여전히 실종 상태다.

사이솜분 AFP 연합뉴스