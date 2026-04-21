협곡 아래로 추락한 인도 버스… 최소 21명 사망

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협곡 아래로 추락한 인도 버스… 최소 21명 사망

입력 2026-04-21 18:07
수정 2026-04-21 18:07
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협곡 아래로 추락한 인도 버스… 최소 21명 사망
협곡 아래로 추락한 인도 버스… 최소 21명 사망 인도 북부 카슈미르에서 발생한 버스 사고 현장에서 20일(현지시간) 경찰들이 조사를 진행하고 있다. 이날 히말라야 산악지대 고속도로를 달리던 버스가 급커브길에서 오토바이와 충돌한 뒤 도로를 이탈해 약 30m 아래로 떨어져 최소 21명이 사망했다.
카슈미르 AP 연합뉴스


인도 북부 카슈미르에서 발생한 버스 사고 현장에서 20일(현지시간) 경찰들이 조사를 진행하고 있다. 이날 히말라야 산악지대 고속도로를 달리던 버스가 급커브길에서 오토바이와 충돌한 뒤 도로를 이탈해 약 30m 아래로 떨어져 최소 21명이 사망했다.

카슈미르 AP 연합뉴스

2026-04-22 12면
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