‘이 질병’ 급속 확산, 어린이 최소 98명 사망… “백신 모자라” 방글라 ‘비상’

이미지 확대 홍역 감염 3일 된 환자의 피부 상태. 미국 질병통제예방센터(CDC) 제공 닫기 이미지 확대 보기 홍역 감염 3일 된 환자의 피부 상태. 미국 질병통제예방센터(CDC) 제공

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방글라데시에서 최근 3주간 어린이 최소 98명이 홍역 의심 발병으로 사망한 것으로 파악됐다고 5일(현지시간) AFP통신이 전했다.보도에 따르면 방글라데시 보건부는 이날 이같이 발표하면서 홍역 의심 증상을 보이는 생후 6개월에서 5세 사이 어린이는 6476명으로 급증했다고 밝혔다.방글라데시 보건당국 관계자는 “예년과 비교했을 때 감염 어린이 수와 사망자 수 모두 증가했다”며 “백신 부족을 포함한 여러 요인”을 이번 홍역 사태의 원인으로 지목했다.세계보건기구(WHO) 자료에 따르면 방글라데시의 홍역 감염 의심 환자 수는 2005년 2만 5934명으로 사상 최고치를 기록한 뒤 이후 큰 감소세를 보여왔다. 그러나 최근 들어 급증 양상이 나타나고 있는 것이다.예방접종 확대 프로그램(EPI)의 전직 관계자이자 공중보건 전문가인 타줄 이슬람 A 바리는 AFP와 인터뷰에서 “백신 구매 예산이 배정됐지만, 당국은 백신을 확보하지 못했다”고 지적한 뒤 “이제 그 결과가 나타나고 있다. 상황이 매우 심각하다”고 강조했다.보건부는 피해가 가장 심각한 지역에서 예방 접종을 강화하고 있다고 밝혔다. 타리크 라흐만 방글라데시 총리는 이번 사태와 관련해 지난주 보건부에 위기 상황 파악과 대응책 마련을 지시한 바 있다.사르다르 샤카와트 호센 바쿨 보건부 장관은 “예방접종 프로그램을 가장 심각한 피해 지역부터 시작한 후 다른 지역으로 확대할 계획”이라고 밝혔다. 정부는 감염이 가장 심각한 30개 지역을 선정해 예방접종 프로그램을 시작했다.홍역은 전염성이 매우 강한 호흡기 감염병이다. 홍역 환자와 직접 접촉하거나 환자의 기침 또는 재채기로 만들어진 비말(침방울) 등으로 쉽게 전파된다. 우리나라에서는 2급 감염병으로 지정해 관리하고 있다.주요 증상은 발열과 발진, 기침, 콧물, 결막염 등이며 중이염과 폐렴, 설사 및 구토로 인한 탈수 등 합병증으로 이어질 수 있다. 면역이 없는 사람이 홍역 환자와 접촉하면 90% 이상 감염될 수 있으나, 홍역 백신(MMR) 접종으로 예방할 수 있다.WHO는 매년 전 세계에서 최대 9만 5000명가량이 홍역으로 사망하는 것으로 추산하고 있다. 사망자 대부분은 예방 접종을 받지 않았거나 제대로 받지 못한 5세 미만 아동이다.