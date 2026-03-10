국제 아시아·오세아니아 [포토] 관람객과 하나되는 전시 입력 2026-03-10 15:13 수정 2026-03-10 15:13 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/international/asia-oceania/2026/03/10/20260310800005 URL 복사 댓글 0 해변 방문객이 9일(현지시간) 호주 퍼스 코테슬로 해변에서 열린 ‘바닷가의 조각’ 전시회에서 드류 맥도날드의 설치 작품 ‘SOMA’를 감상하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이 전시회의 명칭은 무엇인가? 바닷가의 조각 SOMA 전시