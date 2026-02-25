아이와 수영하던 40대 한국인 참변… 가족과 태국 끄라비 놀러갔다 익사

이미지 확대 태국 남부 끄라비주 라일레이 해변. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 태국관광청 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 태국 남부 끄라비주 라일레이 해변. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 태국관광청 홈페이지 캡처

태국 남부 휴양지의 한 해변에서 자녀와 함께 수영하던 40대 한국인 남성이 물에 빠져 숨지는 사고가 발생했다.지난 23일(현지시간) 워크포인트뉴스23 등 현지 매체는 전날 오후 3시쯤 끄라비주(州) 라일레이 해변에서 외국인 관광객 익사 신고를 접수한 관광경찰이 현장에 출동해 구조 활동에 나섰다고 전했다.현지 구조당국은 한국인 이모(48)씨를 바다에서 구조해 배를 이용해 선착장으로 옮긴 뒤 긴급히 심폐소생술을 실시하며 인근 병원으로 이송했으나, 이씨는 끝내 숨을 거뒀다.이씨는 최근 아내, 자녀와 함께 태국을 방문했으며 라일레이 해변에서 자녀와 함께 수영을 하던 중 사고를 당한 것으로 전해졌다.초기 조사에서 이씨의 사인은 익사로 파악됐다. 경찰은 정확한 사인 규명을 위한 정밀 검사를 진행할 방침이다.