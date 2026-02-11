“눈 떠보니 러브호텔 침대 위 알몸” 성폭행당한 여대생… 50대 택시기사 체포한 방콕 경찰

이미지 확대
지난 3일(현지시간) 태국 방콕에서 50대 택시기사가 만취한 여대생 승객을 러브호텔로 끌고 가 성폭행한 사건이 벌어진 가운데 방콕 경찰에 체포된 용의자가 호송차에 탑승해 있다. 채널3 보도화면 캡처
“택시를 탄 후 의식을 잃었어요. 오전 7시쯤 눈을 떠보니 알몸 상태였고, 러브호텔 침대 위에 있었어요. 성폭행을 당했다는 생각이 들었죠,”
지난 5일(현지시간) 태국 채널3 등 보도에 따르면 방콕에서 대학에 다니고 있는 피해자는 지난 3일 새벽 무렵 자신이 당한 성폭행 피해와 관련해 현지 경찰에 이같이 진술했다.
여성은 사건 당일 방콕 라차요틴 지역의 한 술집에서 술을 마신 뒤 오전 3시쯤 에까마이 지역에서 친구를 만나기 위해 택시를 탔다.
만취한 그는 택시에 탄 뒤 의식을 잃었는데 눈을 떠보니 성폭행을 당한 채 알몸 상태로 낯선 곳에 있었던 것이다. 여성은 즉시 병원으로 가 진단서를 받고, 이후 경찰에 신고했다.
수사에 나선 경찰은 방콕 딘댕 지역에서 상완이라는 이름의 51세 남성을 긴급체포했다.
택시기사인 상완은 처음에 여성을 목적지까지 제대로 데려다줬으나 여성은 택시에서 내리지 않은 채 묻는 말에 대답 없이 고개만 저었다고 경찰 조사에서 주장했다.
지난 3일(현지시간) 태국 방콕에서 50대 택시기사가 만취한 여대생 승객을 러브호텔로 끌고 가 성폭행한 사건이 벌어진 가운데 방콕 경찰이 용의자를 체포해 경찰서로 연행하고 있다. 채널3 보도화면 캡처
이후 그는 의식을 잃은 여성을 러브호텔로 데려갔다고 시인했다. ‘피해자를 강간했느냐’는 경찰 질문에 상완은 명확한 답변 대신 “그날 밤 무슨 악령이 씌인 건지 모르겠다”고 말했다고 채널7은 전했다.
경찰은 ‘저항 불능한 상태의 타인 강간’ 혐의로 상완을 기소했다. 혐의가 유죄로 인정되면 4~20년 사이 징역형과 8만~40만밧(약 370만~1860만원)의 벌금형에 처해질 수 있다.
