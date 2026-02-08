“병원 도착했는데 구급차 문이 왜 안 열려!” 환자 사망에 인도 ‘발칵’

이미지 확대 인도에서 응급환자를 실은 구급차 문이 고장 나 환자가 내리지 못하고 결국 사망하는 사건이 발생했다. 엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 인도에서 응급환자를 실은 구급차 문이 고장 나 환자가 내리지 못하고 결국 사망하는 사건이 발생했다. 엑스(X) 캡처

인도에서 응급환자를 실은 구급차 문이 고장 나 환자가 내리지 못하고 결국 사망하는 사건이 발생했다.인디아투데이 등에 따르면 사건은 지난달 24일 인도 중부 마디아프라데시주 사트나 지역 병원 정문 앞에서 벌어졌다.환자 람 프라사드는 당일 아침 자택에서 불을 쬐며 몸을 녹이던 중 쓰러졌다. 먼저 지역 보건소로 이송돼 응급처치를 받은 그는 구급차로 지역 병원으로 옮겨졌다.그러나 구급차가 병원 정문에 도착했을 때 환자를 싣고 내리는 차량 뒷문이 열리지 않았다.구급차 운전사를 비롯해 병원 직원들과 목격자들까지 나서서 뒷문을 두드리고 발로 차며 도구를 이용해 필사적으로 문을 열려고 했지만, 문은 꼼짝도 하지 않았다.당시 장면을 촬영한 영상을 보면 운전사가 차량 뒤쪽 유리창을 깨고 차 안으로 들어가려는 모습도 포착됐다.이송이 지연되면서 환자는 구급차 안에 갇힌 채 한참 동안 방치됐다.오랜 시도 끝에 잠겨 있던 뒷문이 마침내 열렸고, 환자는 들것에 실려 병원으로 옮겨졌으나 결국 사망 판정을 받았다.지역 보건당국은 환자가 병원에 도착하기 전 이미 사망한 상태였다고 주장했다. 지역 보건소장은 책임 소재를 규명하는 절차가 진행 중이라고 밝혔다.이 사건은 해당 지역의 열악한 구급차 관리와 응급이송 체계에 대한 논란에 불을 붙였다. 최근 몇 달간 해당 지역에서는 응급 의료 체계의 부실한 실태를 지적한 보고서들이 반복해서 발표돼 왔다고 인디아투데이는 전했다.