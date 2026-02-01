화장실 들락날락하다 ‘나체 난동’… 비행기 착륙하자 뛰어내린 외국인 태국서 추방

이미지 확대 지난달 29일(현지시간) 베트남에서 태국으로 가던 여객기 안에서 러시아 국적 남성이 ‘나체 난동’을 피웠다가 태국 입국이 거부됐다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난달 29일(현지시간) 베트남에서 태국으로 가던 여객기 안에서 러시아 국적 남성이 ‘나체 난동’을 피웠다가 태국 입국이 거부됐다. 엑스 캡처

베트남 나쨩(나트랑)에서 태국 방콕으로 향하던 에어아시아 여객기에서 한 러시아인 승객이 나체 난동을 부려 출발지인 베트남으로 추방됐다고 지난달 31일(현지시간) 태국 카오솟 등이 전했다.보도에 따르면 태국 출입국당국은 지난달 29일 방콕 돈므앙 국제공항을 통해 들어온 41세 러시아 국적 남성의 입국을 거부하고 31일 오전 항공편에 태워 베트남으로 추방했다고 밝혔다.소셜미디어(SNS)에 공유된 영상을 보면 남성은 검은색 속옷 하의만 입은 나체 상태로 기내를 분주하게 돌아다니며 소란을 피웠다. 그는 화장실을 몇 번이나 들락날락하는가 하면 승무원들에게 비행기 출입문을 열라고 소리쳤다. 그는 또 러시아어로 욕설도 퍼부었다.남성은 이어 비행기가 돈므앙 공항에 착륙하자마자 문을 열고 활주로로 뛰어내렸다. 안전계단이 설치되지 않은 상태에서 뛰어내린 남성은 다리를 다친 것으로 전해졌다. 비행기에서 먼저 내린 뒤에도 정신없이 뛰어다니던 남성이 공항 직원들에 붙잡히는 장면도 기내에 있던 다른 승객이 촬영한 영상에 담겼다.출입국당국은 입국심사 당시 남성은 심하게 취한 상태로 보였으며, 태국 방문 목적을 제대로 설명하지 못했다고 설명했다. 또 태국 법률에서 요구하는 충분한 체류비도 소지하지 못한 것으로 파악됐다.