[속보] 이란 남부서 8층 건물 폭발… “원인 불명”

이란 남부 항구도시 반다르아바스의 한 건물에서 31일(현지시간) 원인을 알 수 없는 폭발이 일어났다고 AFP통신이 이란 국영방송을 인용해 보도했다.이란 국영방송은 이번 폭발이 반다르아바스의 모알렘가(街)에 있는 8층짜리 건물에서 일어났다고 전했다.이 폭발로 건물 2개 층과 상점, 여러 대의 차량이 파괴됐다. 현장에는 구조대와 소방대가 출동했다.일부 소셜미디어(SNS)에는 이번 폭발이 혁명수비대 해군 사령관을 겨냥한 것이란 글이 올라왔으나, 이에 대해 이란 반관영 타스님통신은 “완전히 거짓”이라고 반박했다고 로이터통신은 전했다.