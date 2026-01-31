[속보] 이란 남부서 8층 건물 폭발… “원인 불명”

방금 들어온 뉴스

이정수 기자
입력 2026-01-31 21:25
수정 2026-01-31 21:25
이란의 이슬람 혁명 47주년 기념일을 앞둔 31일(현지시간) 수도 테헤란의 한 회전교차로에 이란 국기 색깔의 현수막이 걸려 있다. 사진은 기사 내용과 무관함. 2026.1.31 AFP 연합뉴스
이란의 이슬람 혁명 47주년 기념일을 앞둔 31일(현지시간) 수도 테헤란의 한 회전교차로에 이란 국기 색깔의 현수막이 걸려 있다. 사진은 기사 내용과 무관함. 2026.1.31 AFP 연합뉴스


이란 남부 항구도시 반다르아바스의 한 건물에서 31일(현지시간) 원인을 알 수 없는 폭발이 일어났다고 AFP통신이 이란 국영방송을 인용해 보도했다.

이란 국영방송은 이번 폭발이 반다르아바스의 모알렘가(街)에 있는 8층짜리 건물에서 일어났다고 전했다.

이 폭발로 건물 2개 층과 상점, 여러 대의 차량이 파괴됐다. 현장에는 구조대와 소방대가 출동했다.

일부 소셜미디어(SNS)에는 이번 폭발이 혁명수비대 해군 사령관을 겨냥한 것이란 글이 올라왔으나, 이에 대해 이란 반관영 타스님통신은 “완전히 거짓”이라고 반박했다고 로이터통신은 전했다.

이정수 기자
위로