“늘어나도 골치”…태국, 사상 첫 야생 코끼리 피임

이미지 확대 태국 야생 코끼리 이미지. 픽사베이 닫기 이미지 확대 보기 태국 야생 코끼리 이미지. 픽사베이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

태국 정부가 사상 처음으로 야생 암컷 코끼리에게 피임 백신을 접종했다. 이는 급격하게 늘어나는 코끼리 개체 수 관리를 위한 조치다.지난 28일 태국 매체 더 타이거에 따르면 태국 국립공원·야생동식물보전국(DNP)은 25일 동부 뜨랏주에서 암컷 야생 코끼리 3마리에게 피임 백신을 접종했다.이번 조치는 태국에서 야생 코끼리를 대상으로 한 첫 피임 프로그램이다.보전국은 클롱깨우 폭포 국립공원 일대에서 수의사들이 백신 접종을 진행했으며, 해당 코끼리들은 총 12마리로 구성된 무리의 일부였다고 설명했다.최근 동부 산림 지역의 야생 코끼리 수가 빠르게 늘어나면서 숲이 충분한 먹이와 물을 공급하지 못하는 상황이 이어졌다.실제로 태국 동부의 야생 코끼리 수는 2015년 334마리에서 2025년에는 799마리로 늘었으며, 연평균 증가율은 8.2%에 달하는 것으로 나타났다.영역 다툼과 먹이 부족 등 생태계 혼란을 느낀 코끼리들이 농경지와 주거 지역으로 이동하는 사례가 늘어나면서 인명 피해와 농작물 피해도 잇따랐다.이와 관련해 2012년 이후 코끼리와 관련된 사고로 140명 이상이 숨지고 170여명이 다친 것으로 집계됐다. 피해 지역은 6개 주 100곳이 넘는 행정구역에 달한다.당국이 이번에 사용한 백신은 비수술적 방법으로 암컷 코끼리의 면역 반응을 유도해 번식을 일시적으로 억제하는 방식이다.접종 효과는 최대 7년 동안 지속되며, 재접종하지 않을 경우 번식 능력은 자연스럽게 회복된다고 밝혔다.수키 분쌍 야생동물보전국 국장은 “개체 수 관리가 이뤄지지 않으면 먹이 부족과 사고, 감전, 인간과의 갈등이 더욱 심화할 수 있다”며 “피임은 코끼리 복지를 해치지 않는 인도적인 관리 수단”이라고 강조했다.