[포토] ‘폭염에 풍덩’ 호주 젊은이들

젊은이들이 27일(현지시간) 호주 빅토리아주 멜버른의 세인트 킬다 부두에서 뛰어내리고 있다.빅토리아주 주민들은 거의 20년 만에 가장 심각한 폭염에 시달리고 있다.