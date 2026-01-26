“강하다” 일본인들 화들짝… 21세 우크라 난민, 스모 대회 벌써 2번째 우승

이미지 확대 우크라이나 출신 스모 선수 아오니시키 아라타가 지난 25일 도쿄 료고쿠 국기관에서 열린 일본 프로스모(오즈모) 1월 도쿄 대회(하츠바쇼) 마지막날 경기에서 아타미후지를 쓰러뜨리며 우승을 확정지은 직후 감격스러운 표정을 짓고 있다. 일본스모협회 공식 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 우크라이나 출신 스모 선수 아오니시키 아라타가 지난 25일 도쿄 료고쿠 국기관에서 열린 일본 프로스모(오즈모) 1월 도쿄 대회(하츠바쇼) 마지막날 경기에서 아타미후지를 쓰러뜨리며 우승을 확정지은 직후 감격스러운 표정을 짓고 있다. 일본스모협회 공식 유튜브 캡처

이미지 확대 우크라이나 출신 스모 선수 아오니시키 아라타(검정)가 지난 25일 도쿄 료고쿠 국기관에서 열린 일본 프로스모(오즈모) 1월 도쿄 대회(하츠바쇼) 마지막날 경기 아타미후지(빨강)과의 플레이오프에서 초반 주도권을 뺏긴 상태로 경기를 시작(왼쪽)했으나 왼팔로 목 조르기 기술(오른쪽)을 사용해 상대를 바닥에 내동댕이치며 승리했다. 일본스모협회 공식 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 우크라이나 출신 스모 선수 아오니시키 아라타(검정)가 지난 25일 도쿄 료고쿠 국기관에서 열린 일본 프로스모(오즈모) 1월 도쿄 대회(하츠바쇼) 마지막날 경기 아타미후지(빨강)과의 플레이오프에서 초반 주도권을 뺏긴 상태로 경기를 시작(왼쪽)했으나 왼팔로 목 조르기 기술(오른쪽)을 사용해 상대를 바닥에 내동댕이치며 승리했다. 일본스모협회 공식 유튜브 캡처

이미지 확대 지난 25일 도쿄 료고쿠 국기관에서 열린 일본 프로스모(오즈모) 1월 도쿄 대회(하츠바쇼)에서 우크라이나 출신 아오니시키 아라타가 우승컵을 받고 있다. 2026.1.25 지지 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 25일 도쿄 료고쿠 국기관에서 열린 일본 프로스모(오즈모) 1월 도쿄 대회(하츠바쇼)에서 우크라이나 출신 아오니시키 아라타가 우승컵을 받고 있다. 2026.1.25 지지 AFP 연합뉴스

이미지 확대 지난 25일 도쿄 료고쿠 국기관에서 열린 일본 프로스모(오즈모) 1월 도쿄 대회(하츠바쇼)에서 우승한 우크라이나 출신 아오니시키 아라타(오른쪽)가 승리 퍼레이드 차량 위에서 환호하고 있다. 2026.1.25 지지 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 25일 도쿄 료고쿠 국기관에서 열린 일본 프로스모(오즈모) 1월 도쿄 대회(하츠바쇼)에서 우승한 우크라이나 출신 아오니시키 아라타(오른쪽)가 승리 퍼레이드 차량 위에서 환호하고 있다. 2026.1.25 지지 AFP 연합뉴스

2022년 러시아의 침공을 피해 일본으로 온 우크라이나 난민 아오니시키 아라타(본명 다닐로 야브후시신·21)가 2번째 우승컵을 들어올리며 일본 스모 최정상 계급인 ‘요코즈나’에 한 발 더 다가갔다고 교도통신, 재팬타임스 등이 지난 25일 전했다.아오니시키는 도쿄 료고쿠 국기관에서 열린 15일간의 신년 스모 대회 마지막날인 이날 일본인 아타미후지를 꺾고 정상에 올랐다.1년에 6번 열리는 일본 프로스모(오즈모) 공식 대회(혼바쇼) 중 첫 번째인 1월 도쿄 대회(하츠바쇼)에서 아오니시키는 12승 3패의 전적을 기록하며 아타미후지와 동률을 이뤘다.대회 우승자를 가리는 마지막날 두 선수의 플레이오프 경기에서 아오니시키는 초반 주도권을 뺏긴 상황에서 경기를 시작했지만, 체중이 55㎏이나 더 나가는 상대가 링 가장자리로 몰아붙였을 때 낮은 자세를 유지하며 버텼다.이어 왼팔로 목 조르기 기술을 사용해 아타미후지를 모래 링 위로 내동댕이쳤고 승리를 거머쥐었다.아오니시키는 국기관 스모 경기장을 가득 메운 열광적인 관중 앞에서 “여러분 덕분에 승리할 수 있었다”며 일본어로 소감을 밝혔다.그는 스모계에서 더 높은 위치로 올라가겠다는 목표로 세웠다며 “다음 대회에선 이번 대회보다 더 좋은 기록을 낼 수 있도록 최선을 다하겠습다”고 말했다.스모계 떠오르는 스타인 아오니시키는 지난해 11월 후쿠오카 대회(큐슈바쇼)에서 현 요코즈나인 호쇼류 도모카즈를 꺾고 혼바쇼에서 첫 우승을 차지했다. 이를 통해 요코즈나 바로 아래 등급인 ‘오제키’ 승급을 확정지은 그는 바로 다음 대회에서 연속 우승을 차지하는 기록을 썼다.이번 대회 우승으로 아오니시키는 3번째 계급인 ‘세키와케’로서 우승컵을 든 후 바로 연달아 오제키로 또 우승한 선수가 됐는데, 이는 1937년 1월 후타바야마 이후 89년 만의 대기록이라고 현지 매체들은 짚었다.우크라이나의 수도 키이우에서 차로 2시간 반 거리에 있는 빈니차 출신인 아오니시키는 7세 때부터 스모를 시작했다. 2019년 일본 오사카에서 열린 세계 주니어 스모 선수권 대회에서 3위를 차지하기도 하는 등 스모 선수의 길을 걷고 있었으나, 2022년 전쟁이 터지면서 운명이 바뀌었다.아오니시키는 전쟁 발발 당시 17세였기 때문에 18세 이상 남성이 부과되는 징병을 피할 수 있었고, 가족과 함께 독일로 피난했다. 그러나 독일에선 제대로 훈련을 할 수 없던 탓에 결국 일본행을 결심했고, 일본어도 전혀 모르는 상태로 홀로 일본으로 갔다.그는 16번째로 출전한 혼바쇼에서 첫 우승을 차지하며 스모계 신성으로 떠올랐다. 일본 스모 역사상 데뷔 후 두 번째로 빠른 우승이었다.오는 3월 오사카 대회(하루바쇼)에서 아오니시키는 요코즈나로 승급할 수 있는 기회를 얻게 된다.아오니시키의 이날 승부를 지켜본 일본인들은 “조국이 러시아로부터 공격받고 있는 힘든 때이기에 아마 나라를 짊어지고 싸우고 있을 거다. 우크라이나인의 힘을 해외에 보여주길 바란다”, “품격이 있는 선수다. 우크라이나 출신이 아니더라도 응원하고 싶어지는 매력이 있다. 봄 대회도 기대된다”, “낮은 자세로 상대에게 틈을 보이지 않는 강한 스모를 구사한다. 조만간 요코즈나 승급은 틀림 없다” 등 응원을 쏟아냈다.